Proza i poezja życia

Ileż wysiłku kosztuje utrzymywanie świata w jego istnieniu! Nie w tym wielkim, metafizycznym sensie, nie tylko w walce dobra ze złem. W tym znaczeniu codziennym i całkiem dosłownym. Gdy jesteśmy dziećmi, to wydawać nam się może, że tajemnicza wróżka przynosi papier toaletowy i sprząta pokój, ale kiedy stajemy się dorośli, to szybko – i boleśnie – okazuje się, że utrzymanie życia na torach wymaga tysiąca i jednej drobnych spraw. Obowiązków, zakupów, porządków, opłat, spraw, które mają to do siebie, że każda z nich, wzięta pod lupę, jest szalenie nudna, ale złożone razem sumują się do tsunami, które zatopi nas na amen, jeżeli nie będziemy cierpliwie wznosić tamy przeciw niemu.