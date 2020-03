Medytacje nad kubłem śmieci

Popularne Czytaj Powolna niedziela Społeczeństwo Czytaj Głęboka adaptacja do kryzysu klimatycznego Społeczeństwo Czytaj Przekrój roku 2019 Społeczeństwo Czytaj Nowa dekada, nowe otwarcie Społeczeństwo Czytaj Huk sylwestrowej nocy Społeczeństwo Reklama

Chwila, w której zastygamy nad pełnym koszem, bo chcemy coś wyrzucić, ale śmieci już się wysypują, jest bardzo filozoficzna. Dlaczego?

Jestem fanatykiem segregacji śmieci. Zmieszanych, plastików i bio. Popiół ze szkłem razem czy osobno? Zaduma nad torebką herbaty, która powinna pójść do trzech różnych kubłów, codwutygodniowa ekscytacja, czy wywiozą sprawnie, czy nie, copółroczna lektura pism z gminy, że firma i zasady segregacji się zmieniły, plus lektura rozważań burmistrza, że nie rozumie, czego mieszkańcy nie rozumieją, bo przecież zasady są jasne i nigdy się nie zmieniają. Jeśli nie byłbym pisarzem, byłbym menedżerem firmy śmieciarskiej, naprawdę, kocham to.

Ale dzisiaj nie o tym. Nie o ideałach segregacji, nie o katastrofie ekologicznej. Dzisiaj chcę spojrzeć na kubeł śmieci od strony codziennej, domowej – a więc od tej, od której każdy codziennie spogląda. I chciałbym napisać o doświadczeniu, które miał każdy z nas. A przynajmniej ja miałem – i miewam ciągle.

Otóż wyobraźcie sobie (albo przypomnijcie), że jesteście u siebie w domu, chcecie wyrzucić coś do śmieci, szczególnie coś dużego albo lepkiego, pudełko po pizzy, nadpleśniałe fusy po kawie, te sprawy. Albo – w wersji dla rodziców (pozdrawiam Was, Bracia i Siostry!) – niech to będzie pełna, przelewająca się pielucha. Generalnie coś, co niesiemy w stronę śmietnika i chcemy, żeby zniknęło z naszych oczu.

I wtedy okazuje się, że śmietnik jest pełen. Nie „prawie pełen”, nie „ jeszcze się upchnie”, tylko „brzydko pełen”. Już jest nawciskane w opór, a bywa, że i górką się przesypuje, słowem, pudełka, fusów czy pieluchy już nie wyrzucimy. Co się wtedy dzieje? Zastygamy na moment, miesza się w nas rozczarowanie z wkur……m, na kilka sekund zawisamy w niedecyzyjności (gdzie to wyrzucić?). Ta kaskada myśli, która przez nas wtedy przepływa, jest tak bardzo filozoficzna. Dlaczego?

Wyrzucanie śmieci to czynność, którą trzeba robić regularnie, a jeśli nie regularnie, to przynajmniej wtedy, kiedy kosz zbliża się do nieprzyjemnej pełności. Nie należy dopuszczać do jego przepełnienia, to lajfhak pierwszy i podstawowy. Jeżeli to zaniedbamy, mamy problem. Ja sobie zawsze myślę w tej sytuacji, że: „Kurde, trzeba było opróżnić wcześniej ten kosz”. Trzeba było zrobić to wtedy, kiedy... trzeba było. Jeśli teraz żałuję, jeśli buduję piękny okres warunkowy w głowie („Gdybym wyrzucił, toby teraz było okej”, „Od dzisiaj wyrzucam regularnie” etc.), to nic już nie zmienia. To jest nieodwołalna przegrana: trzeba było wyrzucić śmieci wtedy, kiedy trzeba było, a ja tego nie zrobiłem. Okienko się zamknęło, możliwości apelacji wygasły.

A samo to, że sobie to wszystko myślę, też niczego nie zmienia. Żadna wędrówka myśli, żadna refleksja, którą tutaj się staram odtworzyć, nie zmieni sytuacji. Tylko tyle i aż tyle – to jest mikroobserwacja tej ontologicznej przepaści między tym, co zrobić chcieliśmy, między tym, co uważamy, że robić należy, a tym, co faktycznie zrobione. To jest mikroćwiczenie w tym, że są sprawy, których nie da się nadrobić czy obejść. Etyka obowiązku, który jest czymś elementarnym, który należy wykonywać... i tyle, po prostu trzeba go wykonywać. A jeśli go nie spełnimy, to żadne tłumaczenia nie tyle nawet „nie pomogą”, ile nie będzie ich gdzie i do kogo skierować. To jest oczywiście bardzo stoickie: filozofia działania, która polega na tym, że trzeba działać, a nie filozofować.