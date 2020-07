Wódz Hatuey nie chce do nieba

Dominikanin i słynny obrońca Indian Bartolomé de Las Casas jest autorem wstrząsającego dzieła Krótka relacja o wyniszczeniu Indian wydrukowanego w 1552 r. Ten niedługi tekst został napisany do Filipa, Księcia Królestw Hiszpanii, z prośbą o natychmiastową interwencję w obliczu ludobójstwa i wyzysku, którego ofiarą padli Indianie z rąk Hiszpanów.

Otóż na skutek obłąkańczej chciwości konkwistadorów, grabieży, zmuszania do pracy w kopalni itd.: Indianie z Haiti sądzili, że chrześcijanin to ktoś, kto fanatycznie czci... złoto.

Spostrzeżenie to z jednej strony wydaje się naiwne, z drugiej strony, patrząc na dzieje konkwisty, jest zdumiewająco trafne.

Las Casas opisuje, jak wódz Indian Taino z Haiti o imieniu Hatuey miał ze sobą koszyk pełen złota i klejnotów. Postanowił ze swoimi ludźmi, że przed tym koszykiem zatańczą areytos, święty taniec, i tym sposobem przypodobają się Bogu chrześcijan, który rozkaże tymże, by więcej nie robili im już nic złego. Indianie tańczyli do upadłego, a następnie w obawie przed kolejnym mordem wyrzucili koszyk ze złotem do rzeki.