Najstarsze w Polsce pismo społeczno-kulturalne w 2018 r. przerodziło się w Fundację PRZEKRÓJ, niezależną organizację pozarządową. Wesprzyj nas i twórz razem z nami nową „cywilizację »Przekroju«”!

W „Przekroju” (papierowym, internetowym i w języku angielskim) znajdziesz: wywiady z inspirującymi postaciami, reportaże z najdalszych zakątków globu, wciągające opowiadania, pogłębione recenzje, przystępne teksty naukowe i refleksje na temat teraźniejszości. Doradzimy Ci, co zrobić, by próbować powstrzymać katastrofę klimatyczną i nie zwariować w coraz szybciej pędzącym świecie. Nowy „Przekrój” wyglądem, humorem i tematyką nawiązuje do tradycji czasopisma, które powstało tuż po drugiej wojnie światowej.

Z potrzeby zaopiekowania się archiwum tytułu w 2018 r. powstała Fundacja PRZEKRÓJ. Wyprowadziła ona też naszą działalność z redakcji w teren (wydarzenia kulturalne, takie jak Festiwal LABA, ogólnopolskie podróżowanie z Klubem Komediowym czy turniej rozwiązywania krzyżówek), na parkiety (Przekrój prosi do tańca), w eter (Przekrój do słuchania) oraz w przestrzeń internetową (przekroj.pl) i w świat (przekroj.pl/en). W ten sposób staramy się pielęgnować dziedzictwo „Przekroju”.

Wspieramy działania proekologiczne (Smog Wars), zaskakujące inicjatywy kulturalne (Wieloryb w Warszawie – Captain Boomer) i inne ciekawe media (Big Think), kibicujemy przedsięwzięciom filozoficznym (Festiwal Myśli Abstrakcyjnej) i literackim (festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie), a także ciekawym przestrzeniom (Otwarty Jazdów).

Planujemy kolejne akcje i projekty, które będą promować sztukę uważnego życia, budować świadomość (opierając się na rozwoju i samorealizacji człowieka oraz głębokiej ekologii), a także wspierać otwartość i odważne myślenie. W statucie szczegółowo określiliśmy naszą misję i priorytety.

Nie działamy dla zysku, więc jeśli czytasz kwartalnik, identyfikujesz się z nim i tak jak my starasz się patrzeć na życie z przymrużeniem oka, to wesprzyj nas i twórz razem z nami nową „cywilizację »Przekroju«”.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2018