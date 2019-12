Muzyka – przekrój przez dekadę

Czyta się 20 minut

DEKADA NA ŚWIECIE

Grammy, Pullitzer, Oscar – w przypadku tego ostatniego skończyło się co prawda na nominacji, ale to nie zebrane statuetki sprawiają, że Kendrick Lamar był najważniejszym reprezentantem muzycznej popkultury mijającej dekady. K. Dot nagrał w tym czasie pięć świetnych albumów, z których dwa mogą śmiało rywalizować o tytuł płyty dziesięciolecia. Jak przystało na laureata Pullitzera, utwory Lamara sięgały daleko poza muzykę. Dość powiedzieć, że na samym tylko krążku To Pimp a Butterfly znalazły się co najmniej dwa takie numery. Po pierwsze Alright – utwór dekady według serwisu Pitchfork, który nazwano już hymnem czarnej Ameryki, pieśnią ruchu Black Lives Matters i współczesnym We Shall Overcome. Na tym samym albumie znalazło się także The Blacker the Berry, w którym raper nazywał hipokrytami Afroamerykanów, którzy protestują przeciwko brutalności policji, a sami uczestniczą w wojnie gangów – za co spadła na niego fala krytyki. Głosy te jednak pozostawały w mniejszości, bo nieprawdopodobną techniką, wizjonerskimi klipami i błyskotliwymi wersami Lamara ekscytowali się wszyscy: od Taylor Swift po Taconafide, od Lebrona Jamesa po Baracka Obamę. Premiery kolejnych albumów Lamara były wydarzeniami i nie skłamię pisząc, że dobrze pamiętam te dni (na całą Warszawę rzucono jedynie kilkanaście egzemplarzy To Pimp A Butterfly). Zwykle nie jestem tak sentymentalny, ale w latach nastych Kendrick Lamar był po prostu najważniejszy.

DEKADA W POLSCE

Niepolskie nagrania

Wieloletni upadek i sprzedaż słynnej wytwórni Polskie Nagrania budził silne emocje w wielu środowiskach. W zależności od tego, gdzie przystawiło się ucho można było usłyszeć o wyprzedawaniu narodowego dziedzictwa, skutkach braku wsparcia dla kultury w czasach brutalnej transformacji, ale też o szansach na renesans marki pod rządami amerykańskiego właściciela. Nadzieje były o tyle uzasadnione, że przed sprzedażą Polskich Nagrań firmie Warner Music Polska za 8,1 mln złotych rodzima wytwórnia zajmowała się od lat 90. w dużej mierze spłacaniem długów. Zaległości, do których przyczyniły się niejasna sytuacja prawna w początkach lat 90., kuriozalny proces z rodziną Anny German, nie najlepsze inwestycje i słabnąca kondycja przemysłu fonograficznego. Po transakcji Warner Music stał się właścicielem największego katalogu muzyki polskiej, zyskując prawa producenckie do ok. 33 tysięcy polskich utworów: m.in. przebojów Niemena i Czerwonych Gitar, a także słynną serii „Polish Jazz” oraz kroniki Konkursu Chopinowskiego. Po wygraniu wyborów przez PiiS, kresort kultury postawił sobie za cel odkupienie Polskich Nagrań. Wygląda jednak na to, że skończyło się jednak na zapowiedziach.

Wiecznie młodzi

Można zażartować, że kiedy Koreańczycy inwestowali olbrzymie środki publiczne w masowy eksport popkultury, Polacy stawiali na eksport sonoryzmu. Prawda jest jednak taka, że wiele z działań skoncentrowanych na przybliżaniu dorobku Lutosławskiego, Pendereckiego, Góreckiego czy Panufnika odbiło się szerokim echem. Zaczęło się od wrocławskiego Kongresu Kultury, podczas którego utwory inspirowane twórczością autora Ofiarom Hiroszimy zaprezentowali Aphex Twin i Johnny Greenwood. Spotkanie polskiego twórcy z gitarzystą Radiohead zaowocowało wspólnym albumem dla prestiżowej wytwórni Nonesuch. Dzieł polskich mistrzów w interpretacjach głośnych producentów muzyki elektronicznej i rockowej można było posłuchać także na festiwalach Sacrum Profanum, Auksodrone oraz w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Nagrane w tym ostatnim miejscu III Symfonii Góreckiego w wykonaniu Beth Gibbons i NOSPR-u ukazało się nakładem brytyjskiej wytwórni Domino, zbierając entuzjastyczne recenzje. Komplet dzieł największych polskich kompozytorów XX wieku trafił również do sieci (także tu, tu i tu). Bo mogłeś grać na SXSW, trafić na playlistę Gillesa Petersona i być jak James Murphy w Loosing My Edge, ale w mijającej dekadzie Krzysztof Penderecki i tak był modniejszy od ciebie.

Punk według Brzechwy

Jeśli w światowej krytyce muzycznej królowało pojęcie retromanii, to polska popkultura doprowadziła ją do ekstremum. W ostatnich latach obserwowaliśmy bowiem wysyp zespołów odnoszących się do tradycji dwudziestolecia międzywojennego. Trend ten był tym bardziej wyrazisty, że zaowocował kilkoma naprawdę świetnymi płytami. Najgłośniej było o laureatach Paszportu Polityki z zespołu Hańba!, którzy wydobyli punkowy ładunek z bezpardonowych wierszy Brzechwy, Pasternaka czy Tuwima. Choć grupa podkreśla, że ich celem nie jest komentowanie współczesnych wydarzeń politycznych, trudno uniknąć pewnych skojarzeń, słuchając utworów Płyną okręty czy Narodowcy. Stąd Hańbie! przyprawiano czasem gębę polakożerców, czasem narodowców. Z innej perspektywy na międzywojnie spoglądał Jazz Band Młynarski-Masecki, który sięgał po przeboje Warsa, Schera czy Fereszki i zastanawiał się, jak rozwinęłaby się polska muzyka popularna, gdyby nie tragedia II wojny światowej. Na stołecznych podwórkach królowało – i czasem konfundowało – Warszawskie Combo Taneczne, a na dancingach – Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Do II RP przenosiły nas także zespoły Tajny i Bodo. W polskiej piosence dawno nie było tak dawno.



U ciebie w gminie

Choć zjawisko festiwalizacji nie ogranicza się do jednej dziedziny kultury, na polu muzyki realizowało się chyba najpełniej. Od początku wiosny do późnej jesieni, w każdym powiecie i każdej gminie trwa wysyp takich kilkudniowych wydarzeń. Latem stężenie imprez plenerowych jest tak duże, że organizatorom zdarzało się zmieniać daty, by uniknąć konkurencji. Listopad natomiast rokrocznie przyprawia o ból głowy fanów jazzu. Logistyka to jednak najmniejszy problem festiwalizacji. Znacznie większe zagrożenie stanowi długofalowe przemodelowanie zwyczajów dotyczących uczestnictwa w kulturze. Małe kluby organizujące regularne koncerty przegrywają z masowymi wydarzeniami, podczas których można odfajkować wielu artystów na raz. Muzycy często o tym mówią, ale rzadko w autoryzowanych wywiadach. Ze swoimi poglądami nie krył się jednak Wojciech Bąkowski, który w wywiadzie dla „Tygodnik Powszechnego” mówił o braku kulturotwórczej roli takich imprez: „Opaski na rękach i przeganianie ludzi przez sto tysięcy estetyk dziennie między tojtojami. Z tego nic nie będzie”. Misia Furtak opowiadała mi o zmęczeniu formułą masowej imprezy i o szukaniu bardziej kameralnych sposobów na spotkanie z muzyką. W artykule, który odbił się szerokim echem, Piotr Lewandowski pisał natomiast o przesadnym uzależnieniu rodzimych festiwali od publicznych dotacji. Nie wylewajmy jednak dziecka z kąpielą, bo swoją masowością imprezy te pomogły w wypromowaniu wielu wartościowych artystów, a także ściągnęły gwiazdy, które w innym wypadku niekoniecznie dotarłyby do Polski. Skoro jednak już dotarły, to w następnym dziesięcioleciu wypracujmy tu jakiś złoty środek.

Filharmonie

Samą tylko jesienią 2014 roku uroczyście otwierano nowe siedziby NOSPR-u w Katowicach, Filharmonii Szczecińskiej oraz – realizującego też program muzyczny – Centrum Kongresowego ICE w Krakowie. Rok później działalność rozpoczęło Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W niemal każdym większym mieście melomani doczekali się podobnej wielomilionowej inwestycji. O ich wysypie, ale też ryzyku związanym z zarządzaniem tymi gmachami pisała na łamach „Polityki” Dorota Szwarcman. W Krakowie momentalnie okazało się, że konieczna jest „strojeniowa rewolucja”, nad Wrocławiem zawisła natomiast groźba rewolucji budżetowej (na szczęście zażegnana). W wielu jednak przypadkach nowe, piękne wizualnie siedziby przyczyniły się do wzrostu zainteresowania ofertą kulturalną. Kiedy nawet w mniejszych miastach wyrastają kolejne gmachy, na swoją siedzibę wciąż czeka Sinfonia Varsovia. I wydaje się, że ten trwający od lat serial nieprędko się skończy.

Stadiony świata

Dbanie o finansową wydolność filharmonii to jednak małe piwo przy zarządzaniu wybudowanymi przy okazji Euro 2012 stadionami. Jednym z problemów, z jakimi mierzyły się te wielkie obiekty był rodzimy rynek muzyczny. A dokładniej: brak artystów, którzy mogliby przyciągnąć tak dużą publiczność. Nie bez powodu używam tu jednak czasu przeszłego, bo w 2019 roku Stadion Narodowy zapełnili w pełni fani Dawida Podsiadły i Taco Hemingwaya. Ten pierwszy już wcześniej pobił kilka rekordów, wyprzedając trasę koncertową w kilka minut i wydając najpopularniejszy album 2018 roku. Na drugim miejscu zestawienia OLIS znalazła się zresztą płyta Soma 0,5 mg współtworzonego przez Hemingwaya duetu Taconafide. Artyści udowodnili, że polski pop jest na fali wznoszącej, a stadion nie musi gościć jedynie piłkarskiej reprezentacji i dinozaurów rocka. Wciąż jednak trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek inny twórca mógł podjąć rękawicę rzuconą przez Podsiadłę i Hemingwaya, ale cóż – pierwsze koty za płoty.



Chodnikowa muzyka stadionowa

„Koncert na stadionie? Potrzymaj mi piwo!” – tak mogłaby wyglądać reakcja każdego popularniejszego wykonawcy disco polo na rekord Podsiadły i Hemingwaya. Fakt, podczas jednego wieczoru na scenie pojawia się multum zespołów, ale „piosenka chodnikowa” zadomowiła się na dobre na polskich stadionach: Narodowym, Śląskim czy wrocławskim. Także na obiekcie Polonii, gdzie odbyła się głośna Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia tego gatunku. Szeroko komentowana, bo otwierająca disco polo drogę do ramówki Telewizji Publicznej. W tym układzie jednak to TVP potrzebowała Zenka Martyniuka i spółki, a nie odwrotnie. Od początku tej dekady muzycy mają bowiem swoją telewizję, a i w internecie biją kolejne rekordy. Nic więc dziwnego, że prezes Kurski adoruje gwiazdy gatunku, produkując dokument o Zenku Martyniuku, którego porównuje zresztą do Krzysztofa Pendereckiego. Inna sprawa, że obok tego radosnego trollowania stacja mogłaby spędzić więcej czasu na selekcji popularyzowanych przebojów, by na wizji nie dochodziło do skandalicznych sytuacji. Samo disco polo od lat można oglądać nie tylko na ekranie telewizora. Na temat tego fenomenu powstają kolejne pełnometrażowe fabuły. Estetyka doczekała się również poważnych opracowań książkowych i etnograficznych. Inspirowali się nią także artyści z kręgów uważanych za alternatywne: Eurodanek, Damiano CZ czy Polonia Disco. Oczywiście, nie brakowało też takich, którzy zrobili kariery na graniu ironicznego disco polo. Co tylko przypomina mi o juwenaliach, gdzie estetyka ta pojawiała się początkowo pod płaszczykiem pastiszu. Kogo wy chcecie oszukać?

Raperzy w necie, „majorsi” w lesie

Według raportu opublikowanego przez ZPAV w pierwszym półroczu 2019 roku przychód ze sprzedaży muzyki w Polsce zwiększył się o 10% względem analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając poziom 147,5 miliona złotych. Największa w tym zasługa streamingu, który zanotował wzrost aż o 30%. Polska branża muzyczna podąża więc za światowymi trendami, które charakteryzuje stały spadek sprzedaży nośników fizycznych. Specyfika rodzimego rynku cyfrowego polega jednak na tym, że karty rozdają tu niezależne wytwórnie. Według raportu za pierwsze półrocze 2019 roku przygotowanego przez portal Popruntheworld.pl w kategorii najpopularniejszych wytwórni na podium nie znalazł się żaden z tzw. „majorsów”. W pierwszej dwudziestce zmieściło się jedynie Sony Music Entertainment, którego udziały wynoszą około 8% streamingowego rynku. Dominuje oczywiście hip-hop – tutaj polski rynek podobny jest do tych zachodnich. Różnica polega na tym, że w Wielkiej Brytanii czy w USA „majorsi” mają w nim swoje udziały. Ich polskie oddziały stawiają na tym polu dopiero pierwsze kroki.

Droga pani z TV

Tyle się słyszy o upadku telewizji, a przecież bez jej udziału krajobraz polskiego popu byłby zupełnie inny. Po sukcesie programu „Idol”, który wypromował m.in. Monikę Brodkę, Krzysztofa Zalewskiego i Anię Dąbrowską, format talent-show tylko nabrał na znaczeniu. Niemal co roku ten telewizyjny format dostarczał kolejną gwiazdę estrady: Kamila Bednarka („Mam talent!”), Michała Szpaka (X Factor), Dawida Podsiadło (X Factor), Grzegorza Hyżego (X Factor), Natalię Nykiel (The Voice of Poland), Sarsę (The Voice of Poland), Darię Zawiałow (Mam talent!, X Factor) i wielu innych. Można dyskutować o poziomie artystycznym nagrań wspomnianych wykonawców, ale trudno byłoby wyobrazić sobie bez nich rodzimy pop. Plusy i minusy talent shows analizował na łamach „Gazety Wyborczej” Jarek Szubrycht, zwracając uwagę na ich inkluzywność (promocja twórców z mniejszych ośrodków), ale też postępującą marginalizację samej muzyki na rzecz łzawych biografii uczestników tych programów. Nie należy się jednak obawiać o przyszłość tego formatu, skoro obecnie pozwala on wypromować nie tylko gwiazdę popu, ale także kandydata na prezydenta.

Satanizm nasz eksportowy

Jeśli jednak szukać największego sukcesu w polskiej muzyce mijającej dekady, to nie będą nim ani stadion Podsiadły, ani gale disco polo, ani streamingowe wyniki SBM Label. Nic z tych rzeczy. Największymi osiągnięciami może pochwalić się najsłynniejszy ambasador rodzimej muzyki na świecie – grupa Behemoth. Tytułu tego nie zawdzięcza bynajmniej samemu tylko angażowi w „Ambassadzie”. Zespół Adama „Nergala” Darskiego kończył poprzednią dekadę, wprowadzając Evangelion do pierwszej setki amerykańskiej listy sprzedaży Billboard 200. Co, umówmy się, nie przytrafia się Polakom regularnie. W kończącym się dziesięcioleciu Behemoth nie tylko poprawił wyniki sprzedaży (oprócz USA na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia na rynku niemieckim), ale trafiał na łamy wszystkich najważniejszych tytułów prasowych na świecie. I działo się to za sprawą niezwykle entuzjastycznych recenzji. Była tak zwłaszcza w przypadku doskonale brzmiącego, a momentami wręcz przebojowego The Satanist, które z perspektywy pięciu lat jest już klasykiem muzyki ekstremalnej. Potwierdzają to publikowane właśnie listy najważniejszych metalowych albumów dekady, na których Polacy dzielą i rządzą, i jeszcze raz rządzą.

A propos list dekady:

Lista światowa

50. Erykah Badu, New Amerykah Part Two

49. Seun Kuti, Black Times

48. Voices from the Lake, Voices from the Lake

47. Colin Stetson, New History Warfare Vol. 2: Judges

46. Purple Mountains, Purple Mountains

45. Oneohtrix Point Never, R Plus Seven

44. Solange, A Seat at the Table

43. Rosalia, El mal querer

42. LCD Soundsystem, American Dream

41. John Talabot, Fin

40. Future, DS2

39. Boards of Canada, Tomorrow’s Harvest

38. Oranssi Pazuzu, Valonielu

37. Amen Dunes, Freedom

36. Gas, Narkopop

35. Pusha T, Daytona

34. Big Thief, U.F.O.F.

33. Young Thug, Jeffery

32. Vijay Iyer / Wadada Leo Smith, A Cosmic Rhythm With Each Stroke

31. Freddie Gibbs & Madlib, Pinata

30. Radiohead, A Moon Shaped Pool

29. Daughters, You Won't Get What You Want

28. Huerco S., For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)

27. Low, Double Negative

26. Skepta, Konnichiwa

25. Fucked Up, David Comes to Life

24. FKA Twigs, MAGDALENE

23. Grizzly Bear, Shields

22. A Tribe Called Quest, We Got It From Here... Thank You 4 Your Service

21. King Krule, The Ooz

20. Kanye West, Yeezus

19. Andy Stott, Luxury Problems

18. The Body, I Shall Die Here

17. Danny Brown, Atrocity Exhibition

16. Fontaines DC, Dogrel

15. Kurt Vile, Wakin’ On A Pretty Daze

14. Leon Vynehall, Music for the Uninvited

13. Kelela, Take Me Apart

12. Drake, Take Care

11. Iceage, You’re Nothing

10. James Holden, Inheritors

09. Julia Holter, Loud City Song

08. DJ Rashad, Double Cup

07. Tame Impala, Lonerism

06. Vince Staples, Summertime ‘06

05. Kendrick Lamar, To Pimp A Butterfly

04. Frank Ocean, Channel Orange

03. Sun Kil Moon, Benji

02. Flying Lotus, Cosmogramma

01. Kendrick Lamar, Good Kid, M.A.A.D. City

Lista polska

50. Misia Furtak, Co przyjdzie?

49. Resina, Traces

48. Artur Rojek, Składam się z ciągłych powtórzeń

47. Ten Typ Mes, Kandydaci na szaleńców

46. Lonker See, One Eye Sees Red

45. Paulina Przybysz, Chodź tu

44. Behemoth, I Love You At Your Darkest

43. Innercity Ensemble, II

42. Żywizna, Zaświeć Niesiącku And Other Kurpian Songs

41. Tuzza Globale, Moon Mood EP

40. Jachna & Wójciński, Night Talks

39. Decapitated, Blood Mantra

38. Stefan Wesołowski, Rite Of The End

37. Taco Hemingway, Umowa o dzieło

36. Księżyc, Rabbit Eclipse

35. PRO8L3M, PRO8L3M

34. Power of the Horns, Alaman

33. Król, Nieumiarkowania

32. Kuba Więcek Trio, Multitasking

31. Hades, Nowe dobro to zło

30. Maniucha Bikont / Ksawery Wójciński, Oj Borom, Borom...

29.Pimpono Ensemble, Hope Love Peace Faith28. Trupa Trupa, Jolly New Songs

27. Julia Marcell, Proxy

26. BNNT, Multiverse

25. Twilite, Quiet Giant

24. Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy

23. Kobieta z wydm, Bental

22. Coals, Tamagotchi

21. Ed Wood, Anal Animal

20. Wojciech Bąkowski, Jazz duo

19. Kobiety, Mutanty

18. Mikrokolektyw, Absent Minded

17. Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir, 1976: A Space Odyssey

16. Alameda 5, Duch tornada

15. PRO8L3M, Art Brut

14. Kwadrofonik & Adam Strug, Requiem ludowe

13. Piernikowski, No Fun

12. Alameda 4, Czarna woda

11. Kristen, The Secret Map

10. Kaz Bałagane, Narkopop

09. Furia, Księżyc Milczy Luty

08. Raphael Rogiński, plays John Coltrane and Langston Hughes

07. Stara Rzeka, Cień chmury nad ukrytym polem

06. Behemoth, The Satanist

05. Lotto, Elite Feline

04. UL/KR, UL/KR

03. Profesjonalizm, Chopin Chopin Chopin

02. Syny, Orient

01. Hera, Seven Lines

Jan Błaszczak