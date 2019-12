Zimowy numer już jest!

Do czytania / nauka

Do czytania / Recenzja

Do czytania / kultura

Do czytania / społeczeństwo

Co to jest: białe, słodkie, lepkie i z niespodziankami w środku?

Czas świąt zimowych i przerwy noworocznej to czas odpoczynku (przynajmniej teoretycznie). Ale zanim odpoczynek nastąpi, trzeba niemało się nabiegać i nazałatwiać. Czas gęstnieje, a w tym zgęstnieniu grzebie Piotr Stankiewicz

Do czytania / społeczeństwo

Do czytania / kultura

Do czytania / społeczeństwo

Do czytania / kultura

Czytaj

Destroix

Boska Komedia według Rity Skeeter

Do czytania / kultura