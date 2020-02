Wizje roślin – jabłko

Czyta się 8 minut

Gaja podarowała złote jabłka Herze w prezencie ślubnym. Poza tym jest słynne jabłko niezgody i zatrute jabłko wręczone przez złą królową Królewnie Śnieżce. Przykłady można mnożyć. Jednak najstarsza ze wszystkich jest legenda o dzikiej jabłoni rosnącej na odległym stepie.

Zanim na ziemi pojawili się ludzie myślący, wszystko jeszcze było możliwe. Wyścig ewolucyjny trwał, a dwunożnych istot było bez liku. Walczyły ze sobą i współpracowały, ścigały się i uciekały. Prawie wszystkie pokryte były sierścią albo grubą szczeciną. Przez obserwację, odwagę i łut szczęścia rozwijały myślenie. W czasie, gdy rośliny nieśpiesznie snuły swoje opowieści, z odległych gwiazd spadł grad przezroczystych kamieni. Pokrył wschodnią półkulę ziemi, zmuszając oceany i morza do powstania, a kontynenty do oddalenia się od siebie. Najmniejszy z meteorytów miał w sobie pestkę, która niosła pamięć pełni. Po kilku tygodniach oczekiwania pestka zroszona deszczem zapuściła korzenie. Tak wyrosła pierwsza dzika jabłoń, która różniła się od wszystkich innych roślin przebiegłością. To, co najcenniejsze, ukryła w kwaśnym, pożywnym miąższu. Pozwoliła, by to, co w niej najlepsze, dojrzało, a potem spadło na ziemię, by ponownie się urodzić. Inne stworzenia – zarówno dwunożne, jak i te trzymające się korzeniami ziemi – często toczyły walkę i rywalizowały. Dzika jabłoń zachowywała się zupełnie inaczej, można powiedzieć – nielogicznie i absurdalnie. To, co najlepsze, rozdawała wszystkim, którzy znaleźli się obok. Ptakom, zwierzętom, a w końcu ludziom, kupcom, którzy zbierali jabłka dla siebie i zwierząt. Ładowali owoce w skrzynie i wieźli ze sobą przez odległe krainy. Ogryzki rzucali na ziemię. I czasami, przy odrobinie szczęścia, którym były żyzna gleba i deszcz, to, co najlepsze ze starej dzikiej jabłoni, wzrastało dziesiątki kilometrów dalej. Inne rośliny i drzewa szybko przejęły tę strategię i nauczyły się ukrywać nasiona w kuszącym, słodkim, smacznym i bogatym miąższu. Ludzie myślący, którzy na planecie Ziemi pojawili się ostatni, nie odebrali jeszcze w pełni lekcji, by nie zatrzymywać tego, co najlepsze, by nie ukrywać tego przed innymi i nie walczyć o to. Nie wszyscy zrozumieli, że to, co najlepsze, czuje się doskonale, gdy jest dzielone.