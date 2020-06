Uwaga, uśmiech!

Czyta się 1 minutę

Amerykanie powiadają: „Fake it till you make it”, teraz to samo zalecają naukowcy, ale akurat niemieccy, wyjątkowo. Ich zdaniem zdobycie się na uśmiech w momencie szczególnie przykrym i bolesnym stymuluje produkcję hormonów odpowiedzialnych za poprawę nastroju. Polecamy wypróbowanie tej metody – może poza wyjątkowymi sytuacjami typu pogrzeb lub stypa, gdzie mogłoby się to wydawać nieco nietaktowne.