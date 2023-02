Światy bez wojny i pokoju

Czyta się 2 minuty

Benedict sama miała podobne doświadczenia, gdy próbowała przybliżyć pojęcie wojny plemionom rdzennych Amerykanów z Kalifornii. Zdaniem badaczki w ich kulturze nie istniały wyobrażenia, które mogłyby pomóc uchwycić ideę „zorganizowanych wzajemnych rzezi”. Jedyna analogia, do jakiej udało się dotrzeć, to coś w rodzaju „bójki ulicznej”. Nie było jednak sposobu na to, by odróżnić „wojnę” od zwykłej „bójki”.