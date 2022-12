Niebanalna kariera ziemniaka

Czyta się 2 minuty

W północnej Europie ziemniak wyparł wcześniejsze podstawowe źródło pożywienia: żyto. A głównym powodem tego zjawiska były… ciągłe wojny. Andyjska bulwa znakomicie nadawała się do tego, aby ukrywać ją w ziemi, dzięki czemu unikano konfiskaty, kradzieży, głodu. Wzrost jej znaczenia zaobserwowano w latach 80. XVII w. podczas prób zagarnięcia Belgii przez Francję. Zawirowania polityczne i militarne następnego stulecia wpłynęły na rozpowszechnienie kartofli w Niemczech i Polsce, a ich kariera w Rosji rozpoczęła się wraz z wojnami napoleońskimi. Zdaniem historyka Felipe Fernándeza-Armesta powszechność ziemniaków rosła w Europie z każdą kolejną wojną – aż do drugiej wojny światowej.

Kiedy jednak uzależniamy się od jednego produktu spożywczego, sytuacja staje się niebezpieczna, gdy go zabraknie. I tutaj dochodzimy do kolejnego kluczowego wydarzenia, które – według badaczy – ukształtowało współczesną historię. A była nim zaraza ziemniaka. Sprowadzona do Irlandii z Ameryki, wywołała w połowie XIX w. prawdziwą katastrofę. Szacuje się, że w wyniku wielkiego głodu zmarło nawet milion Irlandczyków. Klęska ta doprowadziła do masowych wyjazdów ludności, głównie do USA. Ten napływ nowej siły roboczej z kolei znacznie przyczynił się do brytyjskiej i amerykańskiej rewolucji przemysłowej, która określiła świat, w jakim obecnie żyjemy.