Jemioła – królewski pasożyt

Czyta się 10 minut

U różnych ludów powstawały podobne tradycje lecznicze czy przesądy, choć kraje dzieliły nieprzebyte wówczas oceany. W Europie jemioła jest przedmiotem kultu od niepamiętnych lat. Druidowie w całej Galii czcili dęby uwieńczone koroną jemiołkową, jako najwyższą świętość. (Być może nazywają się druidami od greckiej nazwy dębu — drus). Jemiołę uważali za dar nieba, a nic gorszego nie mogło zdarzyć się druidowi niż zerwać taką jemiołę bez określonego obrzędu. Wg Pliniusza miało się to odbywać szóstego dnia po nowiu. Czynił to kapłan, ubrany na biało, który wstępował na drzewo i ścinał jemiołę złotym sierpem, zgarniając ją w białą płachtę, tak, by nie dotknęła ziemi. Obrządki te, odbywające się w czasie, gdy światło bierze górę nad ciemnościami, związane były z kultem odradzającego się słońca. Grudniowe i świętojańskie uroczystości wnoszenia zieleni do domu znane były u Germanów i Słowian. Zielonymi gałęziami ozdabiano chaty także na kolędę i stąd pewnie nasza tradycyjna wigilijna choinka, która w obecnej, zwyczajowej, formie pojawiła się w Polsce dopiero w XVIII wieku. Zielone drzewko było drzewem żywota, które rosło w raju, symbolem siły Słońca. U Celtów jemioła była także drzewem generacji, które rosło obok drzewa żywota, jako znane nam z przykrych dla naszego rodu następstw — Drzewo Wiadomości Złego i Dobrego.

W starożytnej Grecji łodygi z kwiatostanem tej rośliny wieszano nad futrynami, obrazami świętych i posążkami, by odpędzić złe duchy. Słowianie używali wywaru z tego zioła do odprawiania rytuałów i odpędzania demonów, a rycerze św. Jana Jerozolimskiego – do opatrywania ran. W kolejnej odsłonie cyklu „Wizje roślin” właściwości dziurawca opisuje Robert Rient

Goździki, chociaż powszechnie używane, wydają się niedoceniane. Służą do dekoracji, jako dodatek do wypieków, przyprawa do potraw, podstawa aromaterapii. Świetnie komponują się z imbirem, cynamonem i grzanym winem. Mają właściwości kojące i kojarzą się ze świętami. Jednak przede wszystkim leczą. Ja nie wychodzę z domu bez goździków – pisze Robert Rient

W całej Europie wiele jest przesądów z tą rośliną związanych. W Austrii kładzie się wiązkę na progu domu, aby chronić przed zmorami. Na północy Anglii daje się jemiołę pierwszej krowie, która się ocieli po Nowym Roku. W Szwecji wiesza się jemiołę, znalezioną po wilii św. Jana, na suficie domu, w stajni lub oborze, bo troll nie będzie mógł wyrządzić żadnej krzywdy ani ludziom, ani bydłu.

Ludy afrykańskie znały ją również, szczególnie jako talizman.

Podobnie jak kwiat paproci jemioła umie odnajdywać skarby. Poszukiwacze skarbów kładą różdżki z jemioły po zachodzie słońca na ziemi, a gdy gałązka znajdzie się nad skarbem — ożywa. Jest więc również prekursorką różdżkarstwa. Niedawno wiceprezes Stowarzyszenia Radiestetów, doc. Tadeusz Bogumił, opowiadał mi, że badając różdżką mieszkanie poczuł niezwykle silne promieniowanie z niewiadomego źródła. Okazało się, że to pęk jemioły nad tapczanem tak promieniował. Podobno wieszano ją nad łóżkiem chorego, aby przywracała mu siły. Jest skarbnicą energii i światła, jako pasożyt — cudzożywna, równocześnie samożywna i wiecznie zielona.

Ma jeszcze wiele innych tajemnic i przeciwstawnych właściwości. Nie tylko jest przewodniczką do Hadesu, ale jest nosicielką życia. Bywa rodzaju żeńskiego i męskiego. Pąki różnią się kształtem, inne są kwiaty i owoce, inny sok. Męski — intensywniejszy, o silniejszym zapachu, choć rzadziej spotykany.

Tę niezwykłą roślinę zaczęto badać i obserwować jej zwyczaje około 60 lat temu, kiedy to zainteresował się nią dr Rudolf Steiner, jako. rośliną o bardzo czynnych procesach biologicznych. Dr Steiner powiedział kiedyś, że cały świat roślin jest odpowiedzią Ziemi na promienie światła, które na nią padają. W zieleni rośliny, w chlorofilu, zawarta jest informacja o wewnętrznej zależności rośliny i światła. U jemioły zielone jest nawet wnętrze nasienia. Gdy przekroić gałąź, w którą wrosła swoimi ssawkami, odróżnić można ich zielony kolor w jasnym drzewie. Jest to swego rodzaju fenomen, gdyż chlorofil związany jest z promieniami światła, jemioła zaś potrafi go utrzymać w swych korzeniach w ciemności. Świadczy to o szczególnych umiejętnościach przyswajania chlorofilu i przechowywania go a dala od światła przez długie miesiąca zimy. Ta obojętność rośliny na źródło światła da się także zaobserwować w kształcie liści, jednakowych po obu stronach, oraz w tym, że nie zważa na kierunek, w którym rośnie: do dołu, czy do góry.

Niezależna od ziemi i światła jemioła tworzy także własny czas: inny od tradycyjnych pór roku świata roślinnego. Jagody i zawarte w nich nasiona nie usypiają na czas zimy, lecz niezmiennie gotowe czekają na roznoszące je ptaki. Nawet 20 miesięcy mogą tkwić na gałęzi nie spadając na ziemię. Ziemia jest dla jemioły złym gruntem, na którym nigdy nie zapuści korzeni. Odmładza się nieustannie, równocześnie kwitnie i owocuje. Stare, dwuletnie, owoce sąsiadują z młodymi i trwają w wiecznej gotowości kiełkowania, jedne obok drugich. W ten sposób jemioła łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość na jednej, wiecznie zielonej gałązce.

Jemioła nie umiera. Chyba, że umiera drzewo, na którym żyje. Albo, gdy zbyt wiele soli mineralnych otrzyma z sokami drzewa — korzonki jej drewnieją. Traci wtedy swoją lekkość i ziemsko ciężka ginie. Nie lubi więc minerałów i ziemi. Potwierdzają się intuicyjne obrządki druidów.

Kiedy więc wieszać będziemy świeży pęk nad wigilijnym stołem, otoczmy ją należnym szacunkiem, do jakiego przywykła od tysięcy lat, obejmijmy się pod jej patronatem, a po każdym pocałunku zerwijmy jedną białą kulkę. Z zielonych listków wypijmy trochę leczącego soku, który już sam będzie wiedział jak podregulować nasze kwękające ciała, aby kwitły i mężniały, zwyciężając trudny mroźny czas.