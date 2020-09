Jak prababki swą urodę pielęgnowały

Czyta się 5 minut

Katechizmem piękna naszych prababek była uczona książka baronowej Staffe, która z Paryża wysyłała na świat cały, a także do Polski praktyczne rady, wskazówki i przepisy dla kobiet, pragnących bronić swej piękności przed „atakami czasu, wieku i trudów życia”. Rady swe przeznaczyła nie dla kobiet przez wszystkich wielbionych, ani dla kobiet, które „oszołomione żądzą podobania się zaprzęgają do swego rydwanu tłumy mężczyzn”, ale dla tych, które odznaczają się „świętą zalotnością”. Do nich to zwraca się mądra baronowa:

Sanctuarium to winno mieć — zdaniem mądrej baronowej — obicie o barwach nikłych, by przy nich nie traciły kolory sukien i strojów damskich. Na podłodze winien być rozłożony dywan perłowy w deseń z róż lub bzów. W gabinecie toaletowym umieścić należy dwie toalety. Jedna z dzbankiem i miednicą srebrną, z półeczką, na której ustawione byłyby flakony z wodami, octami, kroplami i eliksirami, druga zaś z delikatnymi wodami pachnącymi, olejkami, pomadami, pudełeczkami do pudru, do puszku, do grzebieni i szczotek.