Czyta się 4 minuty

U nas masz trzy bezpłatne artykuły do przeczytania w tym miesiącu. To pierwszy z nich. Może jednak już teraz warto zastanowić się nad naszą niedrogą prenumeratą cyfrową , by mieć pewność, że żaden limit Cię nie zaskoczy?

– No coś ty! – obruszył się PhD. – Takich okrutnych badań już się nie robi, a na pewno nie za pieniądze z Unii. Nasze podejście jest zgoła inne. Polega na wyposażeniu móz­gu w narzędzia do stawienia czoła szokowi poznawczemu: na przepracowaniu traumy, zanim ona nadejdzie.

– Jesteśmy na miejscu – wyszeptał PhD, powoli otwierając drzwi, tym razem nieprzeszklone, i gestami dając do zrozumienia, bym wszedł do środka.

– To jest właśnie holodans – półgłosem wyjaśnił PhD. – Wraz z grupą psychologów i fizyków teoretycznych opisaliśmy efekty, jakie w ludzkiej umysłowości wywołać może wieść, że świat jest hologramem. Następnie dzięki pracy choreografów przełożyliśmy je na krok taneczny. Spójrz: najpierw człowiek uświadamia sobie, że jest trójwymiarową projekcją jakiejś odległej dwuwymiarowej powierzchni – patrzy na swoje ręce, a potem w przestrzeń nad głową pytającym wzrokiem. Następnie robi krok do tyłu i wpatruje się w podłogę, próbując unaocznić sobie, czym właściwie jest płaska powierzchnia, by po chwili odrzucić głowę do tyłu i wywracać oczami, jakby pytał: to tu jestem czy tam? Dalej następują niezgrabne piruety, bo pojawia się kolejne pytanie: czy ta płaska rzeczywistość, hen, określa również moje wyobrażenia o tej płaskiej rzeczywistości, hen, i o wyobrażeniach, które tamta rzeczywistość determinuje?…