Czy jesteś leniwa/y?

— Tak jest — odrzekła Paulinka — wydaje mi się, iż wiele niewłaściwości twego postępowania wypływa właśnie z lenistwa. Przedłożę ci do wypełnienia ankietkę, której wynik w pełni uświadomi cię, w jakim stopniu słuszne jest moje posądzenie. Zostawię ci tę ankietkę do jutra, abyś mogła dokładnie zastanowić się nad każdym pytaniem i zgodnie z rzeczywistością odpowiedzieć na nie „tak” lub „nie”. Oto ankietka:

1. Czy z radością witasz gości, przychodzących w momencie, gdy miałaś się zabrać do jakiejś roboty?

3. Czy wolisz pouczyć kogoś szczegółowo, jak ma zrobić daną rzecz, niż samej zrobić to w 5 minut?

10. Czy myjesz zęby przed spaniem, nawet jeśli bardzo późno wróciłaś do domu?

— No i cóż Lucynko — spytała Paulinka, spotkawszy nazajutrz koleżankę. — Jak wypadła ankieta?

— Za korzystne uważamy odpowiedzi „nie” na wszystkie pytania, oprócz piątego, siódmego i dziesiątego, na które to trzy pytania odpowiedzią powinno być „tak”. Gotowa jestem założyć się, że twoje odpowiedzi wypadły odwrotnie.

— To niemożliwe — zdziwiła się Paulinka — chyba, że odpowiadałaś nieszczerze...

— Żadnych odpowiedzi nie wpisałam! — rzekła Lucynka — bo widzisz, jakoś do tej pory nie wypełniłam twojej ankietki. Nie z powodu lenistwa, które niesłusznie mi zarzucasz, tylko po prostu mi się nie chciało...

Wynik 3—0 punktów jest wynikiem fatalnym! Wskazuje na notoryczne lenistwo, które czyni z ciebie jednostkę niepożyteczną dla społeczeństwa. Z lenistwa też płyną liczne twoje życiowe niepowodzenia. A może twoje lenistwo jest wynikiem jakiejś rzeczywistej choroby? Radzimy zwrócić się do lekarza!

Wynik 7—4 punkty zdradza wyraźną skłonność do nieróbstwa, które można i za wszelką cenę trzeba przezwyciężyć.

Wynik 11—8 punktów jest wynikiem bardzo zadowalającym, świadczy bowiem o wrodzonym zamiłowaniu do czynnego życia.

