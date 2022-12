Czy Chrystus urodził się 25 grudnia?

Czyta się 2 minuty

Sol był znany przed okresem cesarskim, ale nie odgrywał wtedy większej roli. Dopiero w III w. propaganda cesarza Aureliana zapewniła mu dominującą pozycję w życiu religijnym Rzymian. Charakterystyka tego bóstwa wykazuje wiele cech wspólnych z perskim Mitrą, greckim Apollem, ale też z ziemską propagandą polityczną: podobnie jak cesarz, Sol okazuje się tym, który „rozpędza siły zła”, „jest niepokonany”, „zwycięża przeciwników Rzymu”. Na poziomie teologicznym interesujące jest to, co być może stanowi przeniesienie pozycji cesarza na plan boski – Sol Invictus wykazuje cechy bóstwa monoteistycznego, które rządzi światem: to istota dobroczynna i wszechmocna. Czy to nie brzmi znajomo? Co ciekawe, poświęconym mu dniem tygodnia była niedziela. Ikonografia przedstawia Sol Invictus z promieniującą koroną, globem w dłoniach oraz podbitymi wrogami pod stopami.