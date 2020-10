Czas w formie koła

Czyta się 2 minuty

Kronikarz Muñoz Camargo w swojej Historii Tlaxcali wymienia osiem cudów, które nawiedziły Azteków. Rozumiano je jako znaki zapowiadające kres indiańskiego świata i przybycie Hiszpanów. Pierwsze sześć to: 1) kolumna ognia, płonąca przez rok, na widok której Indianie wydawali okrzyki boleści i, przeczuwając, że to zły omen, składali ofiary z ludzi; 2) spłonięcie świątyni Huitzilopochtli (której pożar nie został wywołany żadną znaną naturalną przyczyną); 3) nagłe uderzenie pioruna, bez burzy, w świątynię boga Xiuhtecuhtli; 4) komety lecące w stronę wschodu, rozsiewające ogień; 5) wzburzenie jeziora, bez wiatru, pokrywające wodą połowę domów Meksyku; 6) zapowiadający zgubę głos płaczącej i krzyczącej w nocy kobiety.

Dwa ostatnie są znacznie ciekawsze:

7) sporadyczne ukazywanie się dwóch mężczyzn złączonych jednym tułowiem;

8) schwytanie przez myśliwych brązowego, budzącego zdumienie ptaka, podobnego do żurawia, ale zupełnie nieznanego gatunku. Ptak nosił na głowie diadem w kształcie okrągłego lustra. Kiedy ukazano go Montezumie, król dojrzał w nim najpierw odbicie gwiazd, a konkretnie konstelację Byka i Bliźniąt; zobaczył również pochód ludzi w wojennym szyku. Gdy władca chciał poradzić się nadwornych mędrców i czarowników w sprawie tego, co ujrzał, ptak zniknął.

Opisy podobnych wydarzeń, interpretowanych jako złowróżbne omeny, rejestrowano w różnych częściach prekolumbijskiej Ameryki. I jest to w gruncie rzeczy zdumiewające. Tzvetan Todorov w swojej książce Podbój Ameryki, podaje ciekawe wyjaśnienie tego zjawiska.

Badacz przypomniał, że Indianie posługiwali się innym rozumieniem czasu niż nasze: czasem mającym formę koła, czasem cyklicznym, powtarzalnym, wiecznie powracającym, ich świat cyklicznie kończył się i odradzał wciąż w tej samej postaci. Wobec tego wróżbiarstwo, sztuka przepowiadania wiązała się koniec końców ze znajomością przeszłości: przeszłość i przyszłość jest tym samym, nie ma różnicy między wróżbitą a historykiem. Nie może się wydarzyć coś, co nie wydarzyło się kiedyś. Ten sposób rozumienia czasu i świata mógł trwać nienaruszony przez wieki, o ile nie pojawiło się coś naprawdę nowego. A czymś takim była inwazja Hiszpanów. Wobec tego Indianie zaczęli pracowicie fabrykować fałszywe proroctwa a posteriori, tak aby włączyć konkwistę w spójny system rozumienia. W świecie, w którym przepowiednie są nieodłącznym elementem kultury, byłoby niemożliwe, by rzecz tak doniosła jak pojawienie się Hiszpanów nie została wywróżona.