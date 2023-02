Ajurweda: natura, umysł i ciało

Ajurweda to tradycyjna medycyna wywodząca się z Indii i uznawana przez WHO za najstarszy na świecie naukowy i holistyczny system ochrony zdrowia. Traktuje człowieka jako nierozłączne połączenie ciała, duszy i umysłu, dlatego w leczeniu zwraca uwagę nie tylko na aspekty fizyczne, lecz także psychiczne i emocjonalne.

Fragment książki Sarah Kucery Ajurweda. Podręcznik dbania o siebie. Holistyczne rytuały uzdrawiające, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2021.

Słowo ajurweda pochodzi od ajur, co oznacza życie, i weda określa­jącego wiedzę lub naukę. Jest to system leczenia wywodzący się z Indii, który korzysta z natury zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. Wykorzystuje się w nim żywność, przyprawy, ziołolecznictwo, pracę z ciałem i zmiany stylu życia, by uzyskać warunki do jak najlepszego zdrowia. To holistyczna metoda korzy­stająca z twoich osobistych doświadczeń, by stworzyć indywidualną drogę ku zdrowiu. Chyba najbardziej kojącym aspektem ajurwedy jest fakt, że system ten patrzy na ciebie jako rzeczywistą osobę, a nie hipotetyczny, podręcznikowy model. Docenia twoją wyjątkowość i traktuje cię w sposób indywidualny. Daje wyjaśnienia dotyczące tego, co od zawsze o sobie wiesz, ale trudno ci to było wyrazić, wdrożyć w praktyce czy zaakceptować.

Przydatność tego systemu do zrozumienia i interpretacji tego, jak działasz, nie ma w sobie nic magicznego czy psychologicznego. Życie zgodnie z ajurwedą nie wymaga zmiany wyznania, odpra­wiania żadnych mistycznych ceremonii ani nawet praktykowania jogi. Jest to nauka wypływająca z natury – polega na obserwacji środowiska zewnętrznego i zrozumieniu, że jesteśmy z nim połą­czeni. To także najbardziej podstawowa zasada ajurwedy, znana jako teoria kontinuum makrokosmosu i mikrokosmosu. W prostych słowach mówi ona, że człowiek (mikrokosmos) stanowi odzwierciedlenie wszechświata (makrokosmosu), a w związku z tym wszystko, co istnieje poza nami, istnieje również w nas. Oznacza to, że wszelkie przemiany w przyrodzie wywołują zmiany również w nas, a nasze działania mogą wywierać duży wpływ na naturę.

Ponieważ wszechświat jest ogromnie rozległy, teorię kontinuum początkowo trudno uchwycić. Może ona też nieco przerażać. Świa­domość, że nasze działania mają wpływ na nas samych, już jest przej­mująca. Ale to, że mamy wpływ na innych ludzi, a nawet na planetę, to coś o wiele poważniejszego. Jeśli jednak podzielimy przyrodę na mniejsze elementy, łatwiej będzie nad tym zapanować. Gdy zaakcep­tujemy żywioły natury i role, które odgrywają, będziemy mogli ogra­ niczyć potrzebę kontroli tego, jak się czujemy. Zamiast stawiać opór naszemu otoczeniu, będziemy mogli zacząć odpowiadać na jego stan.