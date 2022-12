3 medytacje na zimę

Czyta się 3 minuty

Przytulne schronienie

2. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że je­s­teś pradawnym człowiekiem, który po całym dniu poszukiwania pożywienia i po długiej wędrówce w deszczu i zimnie dotarł właśnie do przytulnej jaskini, rozpalił ogień i najadł się do syta. Jest ci ciepło, masz pełny brzuch i czujesz się bezpiecznie.

Umocnij więź ze światem

2. Poczuj, że odpowiedź, która przed chwilą przyszła ci do głowy, umacnia twoją więź ze światem. Zamknij oczy i oswój się z myślą, że masz jeszcze jedną, dodatkową rodzinę. Co sprawia, że do niej pasujesz? Jak to jest być jej częścią?