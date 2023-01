Rocznica miesiąca – 31 stycznia 1863

Czyta się 4 minuty

Pisząc o geniuszu militarnym, pruski generał Karl von Clausewitz stwierdził, że „wojna jest królestwem niepewności; trzy czwarte czynników, na których opierają się działania, spowitych jest we mgle większej lub mniejszej niepewności”. Metafora znakomicie pasowała do realiów tamtych czasów, gdy czarny dym prochu strzelniczego zasnuwał krajobraz, ale czy jedynie wojna jest takim królestwem? Czy w czasach pokoju sytuacja jest diametralnie różna? Zastanawia się Paweł Franczak

Ta historia podróży trzech Brytyjczyków nad niezbadanymi rejonami Afryki nie była zwykłą opowieścią przygodową. Verne, wcześniej piszący opowiadania, sztuki i nowele, chciał zmaterializować w niej swój pomysł na – jak to nazywał – „romans naukowy”. Podobno zachęcał go do tego sam Aleksander Dumas, „ojciec” trzech muszkieterów. Verne nic by jednak nie osiągnął, gdyby nie wsparcie ze strony ustosunkowanego wydawcy Pierre’a-Jules’a Hetzela. Jemu też wydawało się, że w dobie niezwykłego rozwoju techniki „romans naukowy” dla czytelników spragnionych wiedzy musi chwycić. Nawet jednak nie podejrzewał, jak gigantyczny sukces odniesie z Verne’em.

Umowę podpisali rankiem 23 października 1862 r. w... sypialni na tyłach księgarni Hetzela, w której wydawca zwykł podejmować porannych gości. Panowie wiele ze sobą nie rozmawiali: pisarz był speszony, a wydawcy się spieszyło. Czasu na druk było tak mało, że Hetzel nawet nic nie zmienił w maszynopisie. Niemniej przeczucie miał słuszne. Książka okazała się strzałem w dziesiątkę. Pierwszy nakład liczył wprawdzie tylko 2 tys. egzemplarzy, jednakże od tego czasu uzbierałyby się ich miliony. A wszystkich powieści Verne'a – ponad 100 mln.

Kariera jak rakieta

Pięć tygodni w balonie momentalnie zyskało uznanie. Recenzenci doceniali, że powieść Verne’a uczy, bawiąc. Podkreślali, że chociaż dużo w niej o odkryciach naukowych i o technice, nie brakuje też przygód, emocji i humoru. Porównywano ją z perypetiami Robinsona Crusoe i Guliwera. Nic dziwnego, że jeszcze w tym samym 1863 r. przekład Pięciu tygodni w balonie pojawi się w odcinkach w publikowanej w Warszawie „Gazecie Polskiej”. W kraju, w którym toczyło się właśnie powstanie styczniowe, mieszkańcy mieli jednak na głowie problemy większego kalibru niż zapanowanie nad aerostatem! Co innego na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam w tym czasie rozwijało się już pierwsze metro! Zachodnie mocarstwa inwestowały w przemysł. Powstawały kolejne cuda techniki. Obywateli Zachodu stać było na podróże po całym świecie, a cały świat kłaniał im się w pas. Nie było dla nich granic – i w wyobraźni, i w rzeczywistości.

Po publikacji Pięciu tygodni w balonie jeden z recenzentów wyraził żal, że powieści nie zaopatrzono w mapę obrazującą trasę przelotu balonu głównych bohaterów. W przyszłości Verne już takiego błędu nie popełni. Mapy będą obowiązkowym uzupełnieniem tomów wydawanych w serii Niezwykłe podróże – bo taką nazwę otrzyma cykl pisany przez Verne'a dla Hetzela. Francuski pisarz opublikuje w nim ponad 50 książek. A nawet po śmierci autora w 1905 r. wychodzić będą kolejne, pogrobowe dzieła. To dowód jak przez kilkadziesiąt lat Verne zarządzał fantazjami i aspiracjami milionów czytelników.

Wysyłał ich pociskiem wystrzelonym z gigantycznej armaty na Księżyc. Prowadził na bieguny, przez oceany lodu. Opisywał cudowne i tajemnicze wyspy, na które trafiali przeróżni rozbitkowie. Pokazywał okręty dalekomorskie, łodzie podwodne, statki powietrzne, gigantyczne i dziwaczne maszyny parowe. Zabierał przez krater wulkanu do wnętrza Ziemi, gdzie żyć mogły przedpotopowe stwory. Przybliżał dalekie i zaginione cywilizacje, plemiona zagubione w dżungli, jednego z bohaterów wysłał nawet do zatopionej Atlantydy. Szukał ze swoimi bohaterami złóż szlachetnych kruszców i niezwykłych minerałów. Potykał się z morskimi i lądowymi potworami. Tropił meteory. Opowiadał o ogromnych odziedziczonych spadkach, które lepiej przeznaczyć na badania naukowe i podróże niż na nowe, bardziej śmiercionośne bronie.

Czasem zahaczał o politykę, lecz nigdy nie grała ona w powieściach głównej roli. Verne bazował zresztą na ówczesnych stereotypach narodowościowych i rasowych – z naszego punktu widzenia czasem szokujących, jednak wówczas normalnych (a często nawet występował z pozycji bardziej postępowych niż konserwatywnych). Wśród szwarccharakterów pojawiali się u niego handlarze niewolników, piraci, chciwcy, okrutnicy i milionerzy chcący zapanować nad światem. Niestety, nie zajrzał w swoich powieściach do Polski, najbliżej był w Inflantach. Niemniej jednak Polakiem nieomal został kapitan Nemo (patrz: artykuł na stronach „Przekroju”).

Mol w balonie

Skąd Francuz czerpał pomysły? Z książek, z rozmów ze znajomymi i z pasjonatami, a przede wszystkim z gazet. Verne był książkowym molem, z gazet wycinał najciekawsze artykuły i umieszczał w swoim archiwum. Nawet u szczytu sławy, po napisaniu dziesiątków książek, miał w swojej bazie jeszcze 20 tys. wycinków, których nie wykorzystał.

Nic jednak nie trwa wiecznie. Dziś proza Verne'a na tyle się zestarzała i wydaje się tak anachroniczna, że dorosłych już nudzi i śmieszy. Kiedyś ich inspirowała, teraz trafia głównie do najmłodszych. Lecz jeśli chociaż w nich jest w stanie wykrzesać zachwyt nauką i perspektywami postępu, to wysiłek Verne'a i tak nieźle oparł się próbie czasu.

A wystarczyło, żeby Hetzel odesłał mu rękopis ze zdaniem „Damy panu znać...”. I nie mielibyśmy ani Pięciu tygodni w balonie, ani W osiemdziesiąt dni dookoła świata, ani Dwóch lat wakacji, ani Dwudziestu tysięcy mil podmorskiej żeglugi (żeby wymienić tylko najsłynniejsze bestsellery z liczebnikami w tytule). Nie byłoby książek, komiksów, gier i filmów na ich podstawie. A także pisarzy, reżyserów i artystów, których inspirowały. Oraz pokoleń naukowców, które na Vernie się wychowały, a potem zabrały gatunek ludzki na dno oceanów i w kosmos.

Wydając Pięć tygodni w balonie, Verne nawet nie śnił o nieśmiertelności, jaką osiągnął. Był człowiekiem racjonalnym i ostrożnym. Nawet swój pierwszy lot balonem odbył dopiero 10 lat po publikacji bestsellera, który stał się jego biletem do sławy. Trwał 24 minuty. I był to jego jedyny lot.