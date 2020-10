Reinkarnacja

Czytaj również

O to, co może dać spojrzenie z orbity, naukowczynię NASA, Jennifer W. Lopez, wypytuje Artur Zaborski

Zobacz

Artykuł z Kwartalnika

Moja Gaja ♫

Media / Audio

Wódz Indian Hopi Czerwona Wrona mówi to samo, co współczesna nauka. A co takiego? Najlepiej opowie Mikołaj Golachowski.