Kolory, emocje i skojarzenia

Ludzie utożsamiają kolory z emocjami (zielony kojarzą z zazdrością, niebieski ze smutkiem itd.). Znajduje to odzwierciedlenie w mediach, w marketingu, nawet w naszych strojach. Szczegółowe badanie na próbie 4500 osób z 30 krajów i sześciu kontynentów wykazało, że skojarzenia często bywają identyczne w różnych zakątkach świata.

Psychologia kolorów

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie raz zostaliście „oszukani” dzięki sprytnemu wykorzystaniu kolorów przez marketing albo że podświadomie wybraliście określony produkt, bo jego kolorystykę dobrano tak, by wpływała na wasze emocje.

Potrafił odtworzyć kolor kwiatu, a później oddać go ścianom, murom i schodom. Sylwetkę Luisa Barragána – pasjonata i wizjonera – przybliża Zygmunt Borawski

Historia kolorów to fascynująca opowieść o zmienności ludzkich gustów oraz sile naszych przekonań, skojarzeń i… stereotypów. O znaczeniu barw w różnych epokach pisze Anna Arno. Czyta Monika Gniewaszewska, Polskie Radio.

Z kolei pomarańczowy reprezentuje kreatywność, szczęście i swobodę. Związane z nim cechy osobowości to zamiłowanie do zabawy, wesołość, skłonność do wspierania innych oraz pracowitość. (Więcej na temat psychologii kolorów i osobowości znaleźć można tutaj).