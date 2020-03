Zapraszamy do obejrzenia animacji o Jance Ipohorskiej, współtwórczyni naszego pisma i wieloletniej zastępczyni Mariana Eilego. Legendarny Jan Kamyczek to ona właśnie, ale to tylko jedno z jej licznych redaktorskich wcieleń. Z okazji 75. urodzin „Przekroju” przygotowaliśmy animację w całości poświęconą Jance.

„[…] Współpracownikom tygodnika poświęcano całe eseje, o Jance pisano zawsze zwięźle i lakonicznie. Akapit, strona, a czasem parę stron o tym, że była wcieleniem taktu i dyskrecji, że przez 20 lat nigdy nie podniosła głosu. I że była ważna” – film poświęcony Jance Ipohorskiej na motywach artykułu Ewy Pawlik Kobieta z kamyczkiem w sercu



tekst: Ewa Pawlik

animacja: Jakub Wroński

rysunki: Karyna Piwowarska

muzyka: Bartosz Weber

lektorka: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik

postprodukcja dźwięku: Łukasz Błażejewski



Produkcja: Fundacja PRZEKRÓJ