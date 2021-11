Czy rzeczywistość jest rzeczywista? Argument Symulacji

Zobacz

Kurzgesagt

Samotność

Media / Wideo

Wszyscy czasami czują się samotni. Ale tylko nieliczni z nas zdają sobie sprawę z tego, jak ważne to uczucie było dla naszych przodków a także, że we współczesnym świecie może przekształcić się w coś naprawdę groźnego dla naszego zdrowia. Dlaczego tak się czujemy i co możemy z tym zrobić? Zapraszamy do obejrzenia filmu Kurzgesagt.