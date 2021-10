Ludzie są dumni z wielu rzeczy – od akceleratorów cząsteczek, przez poezję, po Pokemony. Wszystko to jest możliwe dzięki czemuś, co ludzie bardzo cenią, czyli inteligencji.

Zobacz

Kurzgesagt

Budowa bazy na Marsie to okropny pomysł: zróbmy to!

Media / Wideo

Ludzie lubią odkrywać. O dziwo, dotyczy to nawet strasznych miejsc, takich jak Mars. Zobaczmy, jak można by wybudować marsjańską bazę i jak szalone by to było.