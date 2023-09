Centrum tej mikrogalaktyki stanowi dziewiętnastowieczny młyn, niegdyś napędzany wodami rzeki Małej Panwi i skupiający wokół siebie społeczność wsi. Orłowska przywołuje to mityczne miejsce dzieciństwa, pozostające w posiadaniu jej rodziny od stu dwudziestu lat. Artystka wysłuchała wielu opowieści dawnym życiu tej okolicy. W tym świecie człowiek własnoręcznie stwarza rzeczywistość, wykorzystując swoją siłę, kreatywność, a także dostępne, często zupełnie „analogowe” technologie, które rozumie i potrafi dopasować do własnych potrzeb. Rytm życia wyznaczają tu zarówno cykle występujące w przyrodzie, jak i mechanizm wodnego młyna.



Ruch jego licznych kół, niczym odwrócone wskazówki zegarów, przeniesie was dziś w tytułowe zaświaty.



Przewodnikiem po tym intymnym terytorium jest głos, który opowiada między innymi o rzeczywistości jeszcze nie całkiem zindustrializowanej, tuż przed upadkiem kultury chłopskiej. Głos zdradza wystarczająco dużo, byśmy poczuli się tu swobodnie. To skrawki wspomnień i zapisków Orłowskiej czytane przez zaproszone kobiety. Możecie ich posłuchać, przemierzając cztery pokoje Zaświatów.



W pomieszczeniach znajdziecie dwa portale. Pierwszy przeniesie was do świata, w którym mieszkają tylko dzieci i zwierzęta. Drugi wskaże wam drogę do Ukrytego pokoju, schowanego w starym drewnianym kościółku w Parku Szczytnickim. Budowla ta przed laty została sprowadzona do Breslau z okolic Góry Świętej Anny, skąd pochodzi Orłowska. Ekspozycja rozciąga się zatem na dwie lokalizacje. Są one oddalone od siebie o pięć kilometrów – dokładnie tyle, ile zajmuje przestrzeń rzeczywistego świata, który jest przedstawiony na wystawie.



Surrealistyczną konstrukcję Zaświatów pomoże wam poznać mapa, która ułatwi poruszanie się po przestrzeni wystawy oraz wskaże napięcia i relacje między poszczególnymi pracami. Wiele z nich pokrytych jest charakterystycznym rudym barwnikiem. To osad żelaza przenikający całą okolicę, w tym leśne źródełko i strumyk przepływający nieopodal domu artystki. Już bowiem w epoce żelaza obszar Żędowic był terenem hutniczym, bogatym w rudę darniową, z której wytapiano metal, oraz w lasy dostarczające surowca do wypału węgla drzewnego. Żelazo to nie tylko główny składnik stali, materiału wykorzystanego przez Orłowską podczas tworzenia jej najnowszych prac, to również pierwiastek, który – jako jeden ze składników hemoglobiny transportującej tlen we krwi – odegrał decydującą rolę w rozwoju życia na ziemi. Orłowska barwi zadrukowane fotografiami tkaniny w żelazistej zawiesinie wysycającej wspomniany strumień – w ten sposób artystka „wywołuje” nowe wizualne jakości. Tak stworzone materiały tnie, rozrywa, zestawia, zszywa, zaplata, drapuje, czym po raz kolejny w swej praktyce artystycznej przekształca fotograficzne medium.



Anna Orłowska traktuje przestrzeń wystawy z czułością, jak gdyby dekorowała wnętrze domu. Jej delikatne gesty zdradzają zachwyt nad neogotyckimi wnętrzami dworca i równie dla niej fascynującą, choć tak odmienną, przestrzenią kościółka. W kościółku, pogrążonym w półmroku i przesyconym zapachem starego drewna, można odnaleźć tę samą atmosferę, która panuje w drewnianych wnętrzach rodzinnego młyna, a w szczególności w nieistniejącym już, lecz wyrytym w pamięci artystki pokoiku młynarza. Ów pokoik, do którego prowadziło ledwie widoczne wejście, był miejscem odpoczynku, ale też kryjówką babci artystki podczas wojny. W nim na ciężkich powiekach osadzały się sen i mączny pył, lecz także strach. Teraz, na kilkanaście tygodni, pokój stał się szkatułką na najtrudniejsze wspomnienia z Zaświatów – te związane z przemijaniem i śmiercią.



Scenografia wystawy zachęca do zmiany perspektywy i obniżenia punktu widzenia: sugeruje, żeby przykucnąć, położyć się, skupić na detalach. Z niektórych zdjęć spoglądają na was dzieci. Czy potraficie jak one nieskrępowanie korzystać z wyobraźni?

Katarzyna Roj