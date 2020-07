Woda śni o sobie

Współczesne społeczeństwa zachodnie to konstrukcje coraz bardziej kruche. Ludzie, którzy nie muszą już zamykać się w ciasnych kulturowych szufladkach, mogą dowolnie krążyć w rozwijających się permutacjach. Jednostka staje się wodnistą istotą, przybiera kształt tylko po to, by wpływać i przepływać przez siebie w poszukiwaniu naturalnych konturów. „Ja” pozostaje pojemnikiem, ale jest on plastyczny i zmienny. Tożsamość podąża wszędzie, gromadzi się nigdzie.