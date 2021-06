Szczęśliwa wina to cykl osobistych kolaży Jagody Valkov. Artystka w swoich pracach połączyła fotografie z rodzinnego archiwum oraz z albumów członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich z nowoczesną symboliczną grafiką. Są to przetworzone wspomnienia z okresu dorastania, a zarazem z trzynastu lat życia w organizacji religijnej.

Jagoda Valkov w osobisty i świeży sposób powraca do tego okresu, pobudza pamięć, tworzy oniryczne, psychodeliczne obrazy, wciągające widza do świata, w którym granica między snem a odtworzoną rzeczywistością jest niezwykle delikatna. Stałym elementem kolaży są motywy religijne, wydobyte z otchłani pamięci fragmenty minionej rzeczywistości: węże i inne zwierzęta, symbolizujące moc szatana, o którego wpływie na życie człowieka (także dziecka) organizacja nieustannie przypominała. Motywy diabła jako wcielonego zła mieszają się z uświęconymi ptakami, symbolizującymi Ducha Świętego. Aureole, serce Jezusa, róże i inne symbole świętości nie istnieją samodzielnie w tym świecie. Przytłaczają je wizje korony cierniowej, much, szarańczy i plag biblijnych.