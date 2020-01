W serii Figures Malala Andrialavidrazana rozważa potencjał nawarstwiającej się informacji i możliwości przekształcania materiału źródłowego. Poprzez łączenie różnorodnych elementów, takich jak mapy i atlasy świata, banknoty i okładki albumów, które naznaczyły jej pokolenie, kompozycje Andrialavidrazany rzucają nowe światło na to, co wiemy – albo co nam się tylko wydaje – o świecie.