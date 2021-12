Piękny, smutny kraj

Bezkresna biel, wielka pustka – Rosja na fotografiach Rafała Milacha wygląda, jakby zastygła we śnie. Artysta na pracę nad projektem 7 Rooms (7 pokoi), z którego pochodzą prezentowane przez nas zdjęcia, poświęcił siedem lat. Przez ten czas wielokrotnie jeździł na Wschód i dokumentował życie tamtejszych mieszkańców, próbując uchwycić to, co lubimy nazywać rosyjską duszą.