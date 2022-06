Natura rzeczy

Ludzie to jedyne żyjące istoty, które mają świadomość przemijalności życia. Musimy zaakceptować ten fakt z całkowitą bezbronnością. Jak uwzględnić ulotną naturę człowieka, w społeczeństwie nastawionym na indywidualność jednostki? Trzy lata temu postanowiłem poszukać odpowiedzi na to pytanie, tworząc prezentowaną serię fotografii.

Pierwotny projekt stopniowo przekształcał się i zaczął powstawać, dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi. Fotografia i czas spędzony razem pozwoliły nam zbliżyć się do siebie na nowo. Ostatni raz czułem tak silną więź z babcią będąc dzieckiem, kiedy próbowała odwrócić moją uwagę od nudnych podróży autobusem, opowiadając wymyślone historyjki. Teraz to ona jest jak dziecko, a ja zabieram ją w miejsca, w które zazwyczaj nie chadza się z babcią, poruszającą się powoli i cierpiącą na demencję. Nasze wspólne wycieczki miały na nią bardzo dobry wpływ i pozwoliły prawdopodobnie opóźnić niektóre z najbardziej dotkliwych objawów demencji.



Balázs Turós (ur. 1990 w Budapeszcie) – pierwszy raz trzymał w rękach aparat fotograficzny w wieku czternastu lat. Od tego momentu fotografia odgrywać zaczęła w jego życiu ważną rolę. Po ukończeniu studiów został przyjęty na Wydział Fotografii na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania im. Moholy-Nagy. Po ukończeniu studiów licencjackich przeprowadził się do Anglii gdzie związał się z FotoNow - firmą działającą na rzecz społeczności w Plymouth, z którą współpracował przez kolejne dwa lata. Ten okres w dużej mierze ukształtował Balazsa - wyjechał do Anglii przede wszystkim uczyć się angielskiego, jednak podczas swojego pobytu cały czas i energię poświęcił fotografii. W rezultacie wrócił do domu z dziesięcioma mniejszymi projektami fotograficznymi, ale niezbyt dobrym angielskim. W ciągu następnych kilku lat jego fotografia utknęła w martwym punkcie. Kupił bilet w jedną stronę do Chin i podróżował przez sześć miesięcy, nie robiąc nawet jednego zdjęcia. Po powrocie do Budapesztu zapisał się na studia magisterskie z fotografii w MOME. Po uzyskaniu tytułu magistra otrzymał stypendium Józsefa Pécsi w 2018, 2019 i 2020 roku. Jego prace były wystawiane między innymi w Ludwig Museum, the Robert Capa Contemporary Photography Center oraz Węgierskiej Galerii Narodowej.