Wystawa Jaki mamy budżet? – Where’s the Money? to gorzka, ale humorystyczna opowieść o tym, czego nie było, co się nie wydarzyło, bo ciemna materia świata sztuki pochłonęła więcej projektów, talentów i karier, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Każda z prezentowanych prac to jeden niezrealizowany projekt, który wjechał w możliwości finansowe produkującej go instytucji, galerii czy samego autora niczym bmw w stację Orlenu. Ada Zielińska wykorzystuje swoją pozycję artystki sprawnie nawigującej po polu sztuki, by przyjrzeć się panującym w nim warunkom w sposób krytyczny wobec systemu, a jednocześnie empatyczny wobec współuczestników. Estetyzacja pieniędzy na fotografiach Zielińskiej jest też opowieścią o ich fetyszyzacji w świecie sztuki, o tym, jak bardzo są one fantazmatyczne, urojone, nieosiągalne. Przez chwilę możemy się jednak beztrosko popławić w tej fantazji, a na koniec liczyć na przychylność „kolekcjonera z pieniążkiem”.