Wykorzystuje do tego fotografie nieokreślone, niezdefiniowane, które układa w sekwencję kręgu życia i śmierci. Zdjęciom towarzyszą krótkie teksty – pomyślane przez autorkę jako tropy dla widzów – w których dzieli się ona swoimi myślami i emocjami. Jednocześnie autorka zostawia swobodę interpretacji i sposobów patrzenia. Wszystkie fotografie powstały w Japonii w latach 2013–2019. Butterflies to pierwsza i wyczekiwana książka artystki.



„Trudno jest docenić momenty, które są zwykłe i nie zostają w pamięci jako szczególnie ważne czy przełomowe, a jednak to one tworzą większość naszego życia. Butterflies to hołd złożony takim momentom, które niezauważone rozpływają się przed naszymi oczami. To nie są żadne decydujące momenty, ale niepozorne ulotne chwile, które są wszystkim, co mamy, każda z nich jest uniwersum. Te momenty tworzą płynącą opowieść o pięknie i jego degradacji, ale też o pięknie degradacji, o napięciu, które jest energią, o energii zatrzymanej w nieruchomym momencie, o doświadczaniu. Momenty, które jak perły na naszyjniku tworzą krąg energii, krąg życia i umierania.

Pomysł na książkę pojawił się na początku 2018 roku, ale dopiero na wiosnę 2020 roku, kiedy nagle okazało się, jak bardzo krucha może być nasza rzeczywistość, pomyślałam, że to chyba ten czas, kiedy chciałabym, żeby powstała. Dzięki tej książce mogłam przekazać mój apel, a może bardziej moje życzenie, żebyśmy przeżywali to życie ze świadomością, że jest jedyne”

– wyznaje Silvia Pogoda.



Silvia Pogoda

Fotografka, ilustratorka, felietonistka. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku nauki polityczne na słowackim Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Kształciła się w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie w Czechach i równocześnie w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie mieszkała. Od wielu lat prowadzi nomadyczne życie, przemieszczając się pomiędzy trzema krajami: Polską, Słowacją i Chorwacją. Oprócz realizowania projektów osobistych fotografuje też zawodowo, tworzy rysunki dla magazynów, pisze teksty oraz prowadzi wykłady. Jej prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Serbii, Rumunii, Austrii, Słowacji, Czechach i Polsce.



Premiera książki Butterflies odbędzie się 13 maja 2021 o godz. 18:00. Transmisja online na FB.