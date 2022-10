Na końcu wystawy pojawia się, zwieńczająca całą historię BAUSTELLE, instalacja powstała in-situ: Outside Inside The Walls Bear Witness. Wykonana z płyty pilśniowej ściana, z wyciętym w kształcie romba otworem, w której artystka pokazuje nam serię zdjęć, na których widnieją puste lokale na wynajem pod inwestycje czy małe biznesy. Owa instalacja nawiązuje do kolejnego etapu prac artystki oraz nieuniknionej przyszłości: rosnącej ilości zamkniętychi opuszczonych sklepów w miejskich przestrzeniach, która kontrastuje z globalnym trendem budowania coraz to nowych przestrzeni pod inwestycje.



Zuzanna Czebatul (urodzona w 1986 roku w Międzyrzeczu) ukończyła Städelschule we Frankfurtcie w 2013 roku, a następnie – jako stypendystka Fulbrighta – ukończyła studia magisterskie w Hunter College w Nowym Jorku. W swojej praktyce skupia się głównie na rzeźbie oraz wielkoformatowych instalacjach. Zainteresowania Czebatul oscylują wokół stosunków produkcji, relacji władzy i aparatów represji obecnych w społeczeństwie. Posiłkując się często językiem żartu, instalacje Czebatul zacierają granice pomiędzy architekturą symboliczną, pomnikiem, relikwią, fetyszem, a towarem – a tym samym – pomiędzy tym, co realne, a co sztuczne.



Wystawa BAUSTELLE potrwa do 19 listopada 2022 roku.



