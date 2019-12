Zew lodowych pustyń

Czyta się 7 minut

Białe jądro ciemności

Frankenstein ukazuje się w Wielkiej Brytanii w 1818 r., gdy John Ross wraca z pierwszej naukowej wyprawy polarnej w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego – morskiej drogi łączącej Atlantyk z Pacyfikiem wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki. Arktyczne wyprawy budzą niezwykłe zainteresowanie opinii publicznej w Anglii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Ich dowódcy natychmiast stają się sławni, ściągając tłumy na wykłady i odczyty. Wydawcy świetnie zarabiają na tym, co dziś nazwalibyśmy arktyczną literaturą faktu. Twórcy literackiej fikcji sięgają po obrazy i motywy ciągnących się po horyzont, pokrytych śniegiem i lodem, przypominających pustynię przestrzeni.

Amerykańska literaturoznawczyni Jen Hill w swojej książce White Horizon, badającej kulturowe obrazy obszarów podbiegunowych w Wielkiej Brytanii XIX w., przekonuje, że po wojnach napoleońskich Arktyka zaczyna odgrywać rolę białego ekranu, na którym odznaczają się cnoty budujące imperium brytyjskie. Na równinach lodowej pustyni tworzy się obraz Brytyjczyków jako narodu odkrywców i pionierów, zdolnych wygrać nierówny bój z naturą i w najcięższych warunkach zachować zimną krew. Bardzo użyteczny w silnie podzielonym, gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie potrzebującym jednoczących ideałów.

Temu „imperialnemu” obrazowi lodowej pustyni towarzyszył drugi, znacznie bardziej mroczny. W prozie takich autorów, jak Edgar Allan Poe czy Arthur Conan Doyle, obszary polarne pełnią funkcję swoistego „białego jądra ciemności”. Są miejscem, które łamie najbardziej odważnych, wymierza karę człowiekowi za jego pychę, prowadzi do głodu, choroby, szaleństwa, a w końcu śmierci. I tę właśnie literacką tradycję otwiera Frankenstein. Powieść zaczyna się od listów, jakie do swojej siostry w Anglii śle kapitan polarnego statku Robert Walton. Walton pod wieloma względami przypomina barona Frankensteina, twórcę monstrum. Tak jak on jest pełen pychy, przekonany, że dzięki swojej wiedzy i woli może dokonać podboju natury. I, tak jak Frankenstein, zapłaci za to wysoką cenę.

Rzeczywistość często potwierdzała wizje „białego jądra ciemności”. Najlepiej pokazuje to historia wyprawy w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego, dowodzonej przez sir Johna Franklina. Ekspedycja wypływa z Anglii na pokładach dwóch statków: HMS „Erebus” i HMS „Terror”. Nigdy nie wraca. Brytyjska flota wysyła dziesiątki misji ratunkowych w poszukiwaniu ludzi Franklina. Dopiero dziewięć lat później znajdują się ich szczątki – wskazujące na to, że zdesperowani polarnicy musieli posuwać się do aktów kanibalizmu. Statków nie odnaleziono aż do drugiej dekady XXI w. – na wrak „Erebusa” natrafiono dopiero w 2014 r., HMS „Terror” zlokalizowano w 2016 r. Co się stało? Udało się ustalić, że oba okręty utknęły w lodzie wokół Wyspy Króla Williama. Załoga próbowała tam przezimować, nie dała jednak rady. Wykończyły ją szkorbut, zapalenie płuc, zimno i głód. Część członków wyprawy próbowała piechotą przejść na północnoamerykański kontynent i dotrzeć do osad ludzkich w Kanadzie, ale nigdy nie osiągnęła celu.

Historię nieszczęsnej wyprawy Franklina pokazuje wyprodukowany przez Ridleya Scotta serial Terror (2018), w Polsce dostępny na Amazon Prime. To chyba najbardziej przekonujący obraz „białego jądra ciemności” na telewizyjnym ekranie. Historię nieszczęśliwej ekspedycji ukazano w konwencji filmu grozy. Widzimy, jak na uwięzionych w lodzie statkach sypie się cały hierarchiczny porządek społeczny wyprawy, a ludzi mających służyć nauce i imperium ogarnia szaleństwo. W halucynacjach nawiedzających załogę pojawiają się istoty jakby wyjęte z mitologii rdzennej arktycznej ludności. Córka inuickiego szamana, która trafia na unieruchomione statki, mówi coś o tajemniczym potworze zagrażającym marynarzom. Poczucie, że jakaś dziwna istota faktycznie może się czaić gdzieś za mgłami i lodowym horyzontem narasta z każdym odcinkiem.

W Terrorze lodowa pustynia okazuje się granicą imperium i rozumu. Miejscem, gdzie wszystko to, co rozum wypiera, wraca pod postacią koszmaru. Gdzie natura mści się nad próbującym zapanować nad nią człowiekiem, a wszystkie cnoty wiktoriańskiego dżentelmena okazują się ostatecznie fałszywe albo bezużyteczne.