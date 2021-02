Woda, ziemia, powietrze – ekologia dla dzieci

Czyta się 3 minuty

Z jednej strony trzeba dzieci uczyć odpowiedzialności za świat, z drugiej – przekazywać wiedzę na temat procesów chemicznych, fizycznych, geologicznych, co jest trudne, z trzeciej zaś – i to chyba jest najtrudniejsze – mówić im o tym, do czego doprowadziły pokolenia poprzednie i z czym zostawimy przyszłe. Opowiadanie o przemianach Ziemi i życia na niej jest więc bez wątpienia wyzwaniem naukowym: trzeba wybrać tematy, ale też określić wyraźnie sposób mówienia o nich tak, by język był przejrzysty, wyjaśnienia proste i obrazowe, a przykłady zrozumiałe. Jest to zarazem skomplikowana sprawa etyczna: jak pokazywać, że brak wiedzy, a potem nieodpowiedzialność i rabunkowa gospodarka sprawiły, że skazujemy nasze dzieci na życie w świecie wojny i nieustającego kryzysu? I że to właśnie katastrofa klimatyczna zdefiniuje ich życie, zawęzi, w sposób dzisiaj jeszcze nieznany, ich pole manewru?