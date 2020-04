Włóczykij na kwarantannie #2

Czyta się 1 minutę

Na śniadanie zjadłem owsiankę, już z talerza jak zwykle. Menażkę schowałem do szafki – nie ma co z niej jeść. Oszukiwanie się to uciążliwy zwyczaj. Coś jak rozbijanie namiotu na wodzie. Śledzie nie mają się o co zaczepić. To znaczy śledzie namiotowe, bo śledzie prawdziwe pływają w wodzie aż miło.