Stanisław Barańczak „Instrukcja mycia rąk”

Ręce zwilżamy wodą, następnie

mydłem w płynie (najlepszy zapach: brzoskwiniowy,

nagły powrót dzieciństwa, Proust, no, wiedzą Państwo,

pamięć zapachów) i rozprowadzamy

łagodnie acz zdecydowanie (jakbyśmy się stali

własnym ojcem i matką), czule acz rzeczowo

mydło najpierw na wnętrzu, potem na zewnętrzu

dłoni, a później na przemian (bo wiadomo, wnętrze

jest zewnętrzem), bez pośpiechu, zawsze,

nawet w trudnej sytuacji pamiętajmy że ręka

rękę myje, nie damy sobie zrobić krzywdy,

nie pozwolimy, prawda, żeby między palcami

przeciekło nam życie (to najwyższa wartość, zwłaszcza

w tych czasach) dajemy kciuk do góry i ruchem

okrężnym myjemy, bo trzeba po pierwsze uważać

na siebie, tak uważamy (jak w samolocie, maseczkę

z tlenem nakłada najpierw rodzic, a potem

pomaga dziecku, bo wiemy, że mycie rąk nie oznacza

że umywamy ręce, po prostu są priorytety

i odpowiednia kolejność). Po wszystkim ręce suszymy

czystym ręcznikiem (białym jak ten nieobecny

od paru lat śnieg).