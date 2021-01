Siostry Rojek i Beatelsi

Popularne Czytaj Hey Jules, nie bój się Kultura Czytaj Nigdzie do końca nie pasuję Kultura Czytaj Anna Achmatowa – Instastory Kultura Czytaj 10 kolejnych książek (dla) dziwaków na czas każdy, czyli część 2 Kultura Czytaj Skrzypieć, marznąć, kompresować Kultura Reklama

Ruda przyszła do domu z małą, płaską rzeczą pod pachą i była tajemnicza. Od razu było widać, że ma tam małą płytę, ale ona nic tylko poszła do swojej bieliźniarki i wsunęła zawiniątko pod bieliznę.

Czyta się 3 minuty

Chciała pewnie poczekać aż wszystkie wyjdziemy z domu żeby sobie przegrać to swoje cudo, ale po kilku dniach dała za wygraną, bo takie rzeczy się w naszym domu nie mogą w ogóle udać.

Zwołała nas więc do swojego pokoju, uroczyście nałożyła płytkę na adapter, kazała zgasić papierosy, zamknąć okno, nie oddychać i słuchać.

Rozległ się potworny hałas elektrycznych gitar i potworny wrzask po angielsku. Po kilku sekundach wybuchło absolutne pandemonium w tle.

Słychać było histeryczne wrzaski i wysokie piski, które całkowicie zagłuszały tak zwaną muzykę. Co pewien czas słychać było jeden, pojedyńczy męski głos wrzeszczący „O shut up”, czyli po prostu „O, zamknijcie się”, po czym straszliwe wrzaski i piski wzmagały się.

Ruda przerwała koncert i wyjaśniła z prostotą: „Beatelsi!”

— Pali się? — zapytała starsza siostra rzeczowo.

— Nie, to jest płyta z koncertu. Żeby ich naprawdę móc ocenić, trzeba dostać skądś płytę nagraną w studio.

rysunek z archiwum, nr 988/1964 r.

Ponieważ z zażenowanego milczenia całej familii ruda zrozumiała, że nikt nie wie o czym mowa, więc podjęła się wygłoszenia krótkiego referatu na temat tego najnowszego zespołu rock and rollowego, który podbiwszy Londyn i Paryż udał się właśnie na podbój Ameryki, i jeżeli stanieje to może go, usłyszymy w Polsce.

Czytaj również Czytaj archiwum Siostry Rojek nawołują: precz z aurą! Kwartalnik / kultura Kiedy szaleje zaraza, chętnie szukamy winnego. A kto odpowiada za grypę, która co sezon uprzykrza życie Polakom? Wskazówkę znaleźliśmy w archiwalnym numerze „Przekroju”. Siostry Rojek Czytaj film Na wyspie poza czasem

O Tadeuszu Nalepie Do czytania / kultura Na ekrany kin lada moment trafi wyczekiwany pełnometrażowy film Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Światowej sławy reżyser animacji opowiada o jednym z bohaterów swojego dzieła, Tadeuszu Nalepie, i o niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła go z liderem Breakoutu na ponad ćwierć wieku. Rozmawiał Jan Błaszczak Czytaj archiwum Siostry Rojek a kac Do czytania / społeczeństwo W związku z tym co było w czasie niezbyt odległego, a już niemal zapomnianego okresu świątecznego, ale i w związku z nadchodzącym okresem karnawałowym, wysłałyśmy Rudą na małe przeszpiegi, celem dowiedzenia się jakie też sposoby mają co lepsi znawcy przedmiotu na temat zwalczania strasznego zjawiska przyrodniczego, zwanego KACEM. Siostry Rojek Czytaj muzyka Hey Jules, nie bój się Kwartalnik / kultura Kim naprawdę jest Jude z najsłynniejszej piosenki The Beatles? Tajemnicę przeboju, który brzmi, jakby opowiadał o każdym z nas, rozpracowuje Piotr Żelazny

Beatelsi są dzisiaj powodem masowej histerii w krajach Zachodu i to głównie wśród młodzieży między trzynastym a dziewiętnastym rokiem życia. Histeria ta przybiera formy coraz ostrzejsze. Na wieść o przybyciu Beatelsów do danego miasta mobilizuje się tam wszystkie siły policyjne z najdalszych okolic, rozstawia barykady na lotniskach i zamyka kordonami policji dostęp do hotelu i do sali koncertowej.

W tych miejscach kultu zbierają się nieprzebrane tłumy młodzieży szkolnej w stanie dzikiej euforii. Na widok Beatelsów, dziewczęta piszczą jak zarzynane cielaki i mdleją, chłopcy zaś nad ich ciałami wyciągają ramiona po autografy.

Dziewczęta mdleją zarówno z zachwytu jak i z przerażenia, albowiem widok tej czwórki jest dość przerażający. Żaden z nich od lat czterech nie był u fryzjera i wyglądają jak neandertalczycy w czarnych skórzanych kurtkach i czarnych dżinsach.

Zarówno chłopcy jak i dziewczęta na Dzikim Zachodzie zapuszczają gwałtownie włosy, środki na porost tychże są wykupywane jak świeże bułeczki, ale że włos jest uparty, zaczęto nagminnie kupować peruki wzorowane na fryzurze Beatelsów. Fabrykant owych peruk stał się w przeciągu kilku tygodni milionerem.

Jak śpiewają Beatelsi? Podobno nawet nieźle i na pewno bardzo głośno, ale jest to rzecz zupełnie drugorzędna, albowiem nie sposób przekonać się o ich talencie.

Kiedy pokazują się na scenie i zaczynają nastrajać instrumenty powstaje taki straszliwy wrzask i pisk, taka piekielna histeria, że mogliby z powodzeniem po prostu poruszać ustami i nie wydobywać z siebie ani jednego dźwięku.

Beatelsi wywodzą się z Liverpoolu w Anglii. Wszyscy czterej są pochodzenia robotniczego. Mają po 21 i 22 lata. Tylko jeden z nich jest żonaty. Jako grupa istnieją od dwóch lat. I od półtora roku robią kolosalną forsę, szczególnie że mają udział w sprzedaży płyt i peruk.

Jedyna rzecz, jaka różni Beatelsów od innych tego rodzaju zespołów to fakt, że nie biorą sami siebie na serio. Osaczeni wszędzie przez reporterów, stawiających często zupełnie kretyńskie pytania, zawsze odpowiadają dowcipnie i z równym brakiem sensu.

Ruda przeczytała w jednym amerykańskim piśmie na przykład, że na pytanie: „Co pan myśli o Beethovenie?” — jeden z nich odpowiedział: — „Ubóstwiam jego wiersze”.

Inny, zapytany, dlaczego nosi na palcach taką ilość pierścionków, powiedział: „Bo nie zmieściłem ich w nosie”.

— Co myślicie o sobie jako o artystach? — zapytano ich wreszcie.

Odpowiedzieli:

— Uważamy się za przeciętnych muzyków. Kpimy z samych siebie, kpimy ze wszystkiego. Jedyna rzecz, którą traktujemy na serio, to pieniądze.

Ta ostatnia wypowiedź zachwyciła rudą szalenie. I doszła do wniosku, że gdyby naszym rodzimym zespołom i śpiewakom płacono tyle co Beatlesom to może też przestaliby siebie samych traktować ze śmiertelną powagą.

Tekst pochodzi z numeru 988/1964 r. (pisownia oryginalna), a możecie Państwo przeczytać go w naszym cyfrowym archiwum.

Więcej artykułów o The Beatles znajdziecie Państwo w archiwalnej kolekcji.

Biblioteki zamknięte? Nie przejmuj się – u nas 2814 numerów „Przekroju” przeczytasz za darmo online. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dbać o archiwum „Przekroju”. Wybierz kwotę wsparcia 5 PLN 10 PLN 20 PLN inna * Pola wymagane Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych. Więcej Akceptuję politykę prywatności. Więcej. WESPRZYJ NAS