Pomysły przychodzą z pustki – rozmowa z Joanną Grochocką

Joanna Grochocka: Jak wiadomo, polska ilustracja i grafika święciły już swego czasu triumfy – w latach 60. i 70. były znane i podziwiane na całym świecie jako świeże, żywe, fantazyjne. Niestety w okresie transformacji politycznej, na fali fascynacji kapitalizmem i wszystkim, co „z Zachodu”, mieliśmy do czynienia z inwazją najgorszej jakości estetyki: w kontraście do tzw. szarości starego świata (a tak postrzegano to, co sprzed nowego porządku) chciano wszystkiego, co inne, kolorowe, co nie kojarzy się z „komuną”. Wskutek tego pojawił się zalew z dzisiejszego punktu widzenia niemalże psychodelicznie brzydkich pseudodisneyowskich koszmarków oraz pełnej efektów i fajerwerków grafiki z Painta.

Całe szczęście w nowym stuleciu zaczęto powoli odwracać ten trend – pojawiły się wreszcie symptomy powrotu do dobrych wzorców wizualnych, zaczęto na nowo doceniać prostotę, formę i warsztat. A około 2010 r. rzeczywiście pojawił się prawdziwy boom na ilustrację. Wreszcie zaczęła gościć na nowo w prasie, nastąpił wysyp pięknych książek dla dzieci – przedruków starych mistrzów, takich jak Butenko czy Stanny, ale także nowych, stworzonych przez młodych twórców, świeżą krew. Z pewnością rozpoczęła się moda na ilustrację. Tak jak w innych dziedzinach: po fascynacji masową, plastikową i tanią produkcją łatwo dostępnych i przyswajalnych dóbr świat zaczyna cenić to, co w kontraście: indywidualne podejście do tematu, szlachetność i dobre rzemiosło. Tak przynajmniej chciałabym wierzyć.

Rysuję, maluję, zbieram ładne lub dziwne ścinki papieru, wyklejam, pracuję na komputerze. Wszystko zależy od konkretnego zadania, tematu i czasu, jakim dysponuję. Często łączę techniki: maluję i skanuję, a potem opracowuję to na komputerze, by móc swobodnie i szybko modyfikować np. kolory tam, gdzie konieczna jest elastyczność i możliwość szybkich zmian. Czasem zaś praca manualna jest ostatecznym efektem. Wiele zależy od tego, jaki nastrój i charakter ma konkretny temat – czy według mnie wymaga stricte „papierowej” pracy, czy też pozwala na miks, a może dobrze sprawdzi się szorstkość i żywość kolażu? Daję sobie wolność techniki, dzięki temu praca cały czas sprawia mi frajdę, pozwala na świeżość spojrzenia.

Jak wyglądały Twoje poszukiwania stylu i w jaką stronę zmierzasz?

Zapewne nie będę tu oryginalna – jak prawie każda/każdy w naszym kraju wychowałam się na polskiej szkole plakatu i ilustracji. Od dzieciństwa towarzyszyły mi książki ilustrowane przez Butenkę, Witza, Stannego czy Siemaszkę, oglądałam fantazyjne plakaty Młodożeńca i Tomaszewskiego. Jednocześnie w domu rodzinnym przeglądałam albumy z malarstwem: Picasso, Mondrian, Klee. Myślę, że to nauczyło mnie rozumienia abstrakcji i zaszczepiło zamiłowanie do zabawy formą. Jako dziecko kochałam też Chagalla, jego obrazy oglądałam, jakbym czytała bajkę. Zawsze podobało mi się raczej to, co niedosłowne, może i proste w formie, ale tajemnicze. Co rodziło w odbiorcy ruch wyobraźni. Nigdy zaś nie robiły na mnie wrażenia popisy techniczne czy rozbudowane naturalistyczne narracje. Później sporo siedziałam w brudnej estetyce punkowo-zinowej, sama zajmowałam się sitodrukiem i street artem. Tęsknię za tym i myślę, że wrócę do tych przestrzeni, bo są w nich siła, autentyczność i bezinteresowność, której w klasycznej ilustracji (choć bardzo ją kocham!) jednak do końca nie ma – jest ona zawsze uwikłana w kontekst i interes, jest po prostu użytkowa. Chciałabym robić to, co sama chciałabym oglądać, to, co sama cenię. A cenię prostotę, lekkość i energię. A także swobodę wyobraźni i nieprzejmowanie się tzw. rzeczywistością. Jak powiedziała kiedyś Franciszka Themerson: „W przestrzeni obrazu nie obowiązują prawa grawitacji”. Bo czemu miałyby obowiązywać?

Dużo pracujesz z Tomaszem Wiśniewskim. Jak to wygląda? Gdy pracujecie nad tym samy pomysłem, tworzycie i piszecie czasem razem czy osobno?

Tak, sporo razem pracujemy. Od początku naszej znajomości było to w jakiś sposób oczywiste, poddaliśmy się po prostu tej konieczności dziejowej. Mamy bardzo podobną wrażliwość, gust i postrzeganie świata, co bardzo nam to ułatwia. Choć jak wiadomo, bycie parą i wspólna praca to czasem gwarancja burzy. Ale ja bardzo lubię burze.