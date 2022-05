Pamięć zmysłów

Czyta się 8 minut

Kurzy łebek

Dźwięki

Rodzice się kłócą, psy szczekają, głośno dzwonią kościelne dzwony. Albo na pogrzeb, albo na święto, jedno i drugie wywołuje we mnie smutek. W świąteczny dzień nie wolno mi nic robić, w przeciwnym razie dosięgnie mnie gniew boży. Tak mówią. Umieram więc z nudów. Babcia doi krowy i cicho recytuje. Siedzę obok niej i słucham. „Ucz się, dziecko, ładnie – wzywa mnie wierszyk ustami analfabetki – co do głowy wpadnie, w wodzie nie utonie ni w ogniu nie spłonie”. Potem zaczyna snuć okropne historie, które przytrafiły się podobno niegrzecznym dzieciom w sąsiedztwie. Pewna dziewczynka wzgardliwie rzuciła kromkę chleba na ziemię i natychmiast spotkała ją kara boska: odjęło jej mowę. Dwaj chłopcy utonęli w studni, bo chcieli się dowiedzieć, kto w niej mieszka. Też chcę to wiedzieć. Otwieram pokrywę naszej studni i próbuję zajrzeć do środka, ale nie jestem dość wysoka. Krzyczę do studni i mój głos wraca zdwojony. Tylko Bóg potrafi coś takiego wyczarować. To on mieszka w studni i nudzi się zupełnie jak ja. Dziadek proponuje, żeby wyłowić Boga ze studni jak karpia. Wierzę mu i szukam wędki. Dziadek się śmieje. Ciągle się śmieje, jakby śmiechem mógł zagłuszyć swoje proste życie rolnika, składające się wyłącznie z ciężkiej pracy i mocnego alkoholu. W Boże Narodzenie 1990 r. śpiewa zakazane pieśni – tak myśli, chociaż nikt już ich nie zabrania. Ukraina niedługo zdobędzie niepodległość, ale jeszcze słyszę w radiu sowiecki hymn, o szóstej rano i dwunastej w nocy. Moi rodzice, którzy nie mają pieniędzy, za to wielkie obawy przed nową epoką, cicho się kłócą, kiedy ja spokojnie usypiam. Nad łóżkiem wiszą ikony, pod łóżkiem chroboczą myszy.