Gad zapił bezę, Pegaz zdębiał, a PRZEKRÓJ zbaraniał – 2/2021

Krokodystych

Pamiętacie Zemstę Aleksandra Fredry? Nawet jeśli pominęliście tę lekturę w szkole, na pewno obił się Wam o uszy fragment: „Jeśli nie chcesz mojej zguby,/Krokodyla daj mi, luby”. Z tego dystychu można stworzyć gatunek literacki, co zauważył Rafał Rosół w swojej książce Potrawa osłów greckich, czyli literatura nieco na opak (Mamiko, 2016). Nazwijmy tę formę krokodystych. Bo przecież uczucie, którym nieszczęsny Papkin pałał do Klary Raptusiewiczówny, znamy i doskonale rozumiemy. Ileż to podobnych relacji widzieliśmy w życiu. Ba, być może podobne dialogi znamy nawet z autopsji! Ale, ale, przejdźmy do reguł. Jeśli gatunek ma mieć ręce i nogi, musi nawiązywać budową do oryginału. Liczba wersów: dwa, liczba sylab w wersie: osiem (wiem, wiem, metrum banalne, ale z pretensjami proszę do Fredry), bohater konieczny: zwierzę. Jeśli jednak złamiecie którąkolwiek z zasad, zaręczam, że autor Zemsty nie będzie miał Wam tego za złe.