Czy masz bujną wyobraźnię?

1. Sprawdź w łazience, czy masz bujną fryzurę – liczą się też bujne brwi, bokobrody czy loki. Za pomocą miarki zmierz swoje rośliny doniczkowe, aby obliczyć, czy udaje ci się dbać o ich bujny wzrost. Dokonując introspekcji, sprawdź, czy masz wybujałe ego. Jeśli za każdym razem udało ci się odnaleźć bujność, to – na precyzyjnej zasadzie dalekiej analogii – z pewnością masz również bujną wyobraźnię.

2. Ćwiczenie filozoficzne. Wyobraź sobie olbrzymi ocean. Następnie pomyśl, że wlewasz do niego szklankę wody. To jeszcze nie znaczy, że masz bujną wyobraźnię. Teraz musisz bowiem pomyśleć o oceanie tak wielkim, żeby nie sposób było dolać do niego choćby kropli wody. Udało się? Jeśli jesteś w stanie wyobrazić sobie kolor tego oceanu, jego szum, jego faunę i florę – masz bujną wyobraźnię.