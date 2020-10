Chore biennale, czyli uzdrowicielki z Berlina

Czyta się 16 minut

Biennale otworzyło się we wrześniu, z trzymiesięcznym opóźnieniem. Do ostatniej chwili nie było pewne, czy będzie mogło się odbyć, a także czy odbyć się powinno. Czy w cieniu pandemii w ogóle mają jeszcze sens międzynarodowe eventy artystyczne? Biennale sztuki są symbolami globalnej mobilności artystów, publiczności, idei. Mobilności, która dziś chwieje się pod ciosami wirusa, reżimów sanitarnych, kwarantann, lockdownów i odwołanych lotów.

Ekipa kuratorska BB11 nie udaje, że nic się nie stało i prowadzimy business as usual. W kwaterze głównej biennale, Instytucie Kunstwerke, wystawę otwiera apokaliptyczna instalacja Marieli Scafati. Argentyńska artystka i aktywistka queerowa maluje na płótnie obrazy-monochromy w różnych kolorach i wymiarach. Następnie używa tych prac jak klocków, by budować z nich uproszczone, płaskie figury; małe, kwadratowe obrazy służą za głowy, większe formaty za tułowia, prace namalowane na podłużnych blejtramach świetnie nadają się na ręce i nogi. W Kunstwerke takich postaci, przypominających trochę kanciaste, zrobione z piksli ludziki zaludniające świat Minecrafta, jest cały tłum. W oryginalnym zamyśle Scafati to tęczowe zgromadzenie miało stać jak grupa demonstrantów; praca nazywa się Mobilizacja. Tytuł został, ale w obliczu pandemii artystka zdecydowała się położyć figury na podłodze. Zamiast manifestacji mamy więc tłum leżących pokotem ludzi-obrazów. Wygląda to trochę jak pobojowisko – a może szpital jednoimienny albo przeludnione schronisko dla uchodźców? A może to w ogóle nie jest obraz katastrofy, lecz alegoria jakiegoś nowego rodzaju mobilizacji, innej strategii oporu? Sama artystka komentuje, że jej leżące zgromadzenie to hołd dla tych, którzy nie mogą dziś powstać, by upomnieć się o swoje prawa, ale również dla „politycznego potencjału delikatności”.

Obok instalacji Marieli Scafati wyświetlana jest dokumentacja happeningu brazylijskiego Teatro da Vertigem. Choreografię tego wydarzenia również podyktowała pandemia. Brazylijczycy planowali realizację performance’u w Berlinie. Po wybuchu zarazy jasne stało się, że nie zdołają dotrzeć do Europy. Na miesiąc przed otwarciem biennale urządzili więc w São Paulo procesję pogrzebową. „Żałobnicy” uczestniczyli w niej w maseczkach na twarzach, zachowując społeczny dystans – każdy zamknięty we własnym samochodzie. Kondukt złożony był ze 120 aut – i wszystkie jechały tyłem, na wstecznym biegu po Avenida Paulista. Ta reprezentacyjna aleja, przy której ulokowane są prestiżowe instytucje kulturalne i finansowe, uchodzi za jedną z najdroższych ulic w całej Ameryce Łacińskiej. Avenida Paulista jest również areną licznych demonstracji, które maszerują tędy, by manifestować swoje przekonania i skandować postulaty. Tym razem zamiast tłumu kroczącego naprzód, ulicą przesuwał się wielki samochodowy korek, toczący się powoli na wstecznym biegu, w akompaniamencie klaksonów i policyjnych gwizdków w kierunku odległego o 7 km Cemitério da Consolação, najstarszej nekropolii w São Paulo.

Dla Teatro da Vertigem kondukt pogrzebowy wydawał się formą najbardziej adekwatną do sytuacji w Brazylii, która notuje rekordowe, przerażające statystyki zgonów na COVID-19 i jednocześnie ma prezydenta, prawicowego populistę Bolsonaro, który najpierw negował, a teraz ostentacyjnie lekceważy i bagatelizuje epidemię.

Jazda na wstecznym biegu na cmentarz, Mobilizacja leżących pokotem ciał – te koronachoreografie, umieszczone na początku wystawy, mogłyby posłużyć za mocny wstęp do biennale zdominowanego przez temat covida i pandemiczne figury. I naprawdę są mocnym wstępem, choć do innych wątków, niż można by się spodziewać. W Kunstwerke stanowią przedsionek antykościoła.

Daleko od Berlina

Zmory, które polską prawicę nawiedzają w koszmarnych snach – widma neomarksizmu, kulturowej płci, emancypacji kobiet – w Berlinie stają się ciałem i przybierają postać biennale.

Ta wystawa jest w fundamentalnym sporze z patriarchatem. Czarnym charakterem tej opowieści jest biały cis mężczyzna – ojciec, ksiądz, kolonizator, kapitalista, depozytariusz władzy. Pozytywnymi bohaterkami są kobiety, artystki i artyści queerowi, osoby nieheteronormatywne, a także osoby niemieszczące się w patriarchalnej, kapitalistycznej normie na inne sposoby. To ich głosy – zmarginalizowanych, wykluczonych, poddanych opresji fallocentrycznej i eurocentrycznej kultury – mają zostać teraz wyzwolone, nagłośnione i wysłuchane.

Gdyby w Polsce „dobrej zmiany” urządzić taką wystawę jak BB11, nasza ojczysta ziemia rozstąpiłaby się chyba z oburzenia, by pochłonąć bezbożnych organizatorów.

A przecież jeszcze niedawno mówiło się, że Warszawa ma być drugim Berlinem. Ostatecznie ruszyła jednak w kierunku Budapesztu i zdaje się, że już go nawet minęła. Jak daleko udało nam się zajść ścieżką, na której każdy krok oddala nas od liberalnej demokracji i nowoczesności? Swego rodzaju odpowiedzi na to pytanie udziela B., mieszkający w Berlinie szwedzki artysta, który w Polsce bywał nie raz i nie dwa; znamy się z pracy przy wspólnych projektach. Wpadamy na siebie przypadkiem w Neukölln; B. wypatruje nas, kiedy siedzimy z Ewą w arabskim fast foodzie. On wyszedł na spacer z żoną, grecką artystką S., i niemowlakiem, który przyszedł na świat już po wybuchu pandemii. Co za miłe spotkanie! My uderzamy do nich z gratulacjami z powodu niemowlęcia, ale oni patrzą na nas z troską i dopytują się, czy nic nam nie jest, czy tu teraz mieszkamy, czy musieliśmy już wyjechać z Polski? Strumień złych wiadomości płynących z naszego kraju – wieści o nagonkach na osoby LGBT, demontażu demokratycznych instytucji i państwa prawa – naszym berlińskim znajomym przynosi obraz państwa, z którego trzeba uciekać; biorą nas za politycznych uchodźców! A nam robi się trochę głupio, i to podwójnie. Po pierwsze, mimo woli zaczynamy się wstydzić za to, co dzieje się w Polsce, choć to bez sensu i w ogóle przecież nie nasza wina. Po drugie, nie zasłużyliśmy na troskę i współczucie. Nie jesteśmy aktywistami z pierwszej linii frontu obrony demokracji. Nie było nas na Krakowskim Przedmieściu wśród obrońców Margot. Jesteśmy heteroseksualnym białym małżeństwem, mieszkamy w centrum dużego miasta, spłacamy kredyt we frankach. Zgoda, nasze mieszczaństwo to tylko fasada, za którą kryje się kondycja niepewnych jutra prekariuszy. Niemniej, póki co ta fasada jakoś się trzyma, jakoś w tej strasznej Polsce żyjemy, pobieramy nawet 500+ od populistycznego rządu, który – powiedzmy szczerze – bezpośrednio nas nie prześladuje. W świecie pełnym uchodźców coraz niezręczniej być turystą, ale na razie tym właśnie jesteśmy – turystami.

A więc zaszło nieporozumienie; z perspektywy Berlina sprawy w Polsce wyglądają gorzej, niż w rzeczywistości się mają. A może przeciwnie, sprawy mają się właśnie gorzej, niż nam się wydaje? Może jesteśmy żabami, które pływają w polskim garnku, nie uświadamiając sobie, że temperatura wody rośnie, i dopiero z perspektywy Berlina widać, że nad tym garnkiem już unosi się para, że woda jest już naprawdę gorąca i za chwilę zacznie wrzeć?

Pociąg Warszawa–Berlin wciąż jedzie sześć godzin, ale dystans, który w tym czasie pokonuje, ostatnio się wydłużył. Jak tak dalej pójdzie, ten pociąg znów będzie kursował między dwoma światami, jak w czasach żelaznej kurtyny.

Daleko od Warszawy

Biennale zaś na pierwszy rzut oka wydaje się jeszcze odleglejsze od Warszawy niż Berlin, w którym się odbywa. Kuratorki wystawy – María Berríos, Renata Cervetto i Lisette Lagnado – pochodzą z Ameryki Łacińskiej. Czwarty członek kuratorskiej drużyny, Agustin Perez Rubio, jest Hiszpanem, ale ostatnie lata spędził w Argentynie. Nic dziwnego, że wystawa jest bardzo latynoamerykańska, a jeżeli kuratorski zespół opuszcza w swoich poszukiwaniach Amerykę Południową, to najczęściej po to, aby wybrać się w inne rejony globalnego Południa. Europa odgrywa w geografii BB11 rolę marginalną, a nasza, wschodnia część kontynentu, znajduje się już zupełnie poza kadrem. Znamienne, że jedyna artystka z Polski, która została zaproszona do wystawy, to Małgorzata Mirga-Tas, przedstawicielka społeczności romskiej. W Kunstwerke artystka pokazuje odlewy szczątków pomnika zagłady Romów w Borzęcinie Dolnym. W 2011 r. wyrzeźbiony przez Mirgę-Tas drewniany monument stanął w miejscu, w którym podczas okupacji niemieccy żandarmi z pomocą polskich granatowych policjantów zamordowali 29 Romów. W roku 2016 nieznani do dziś sprawcy obalili pomnik i porąbali go siekierami. Artystka odtworzyła rzeźbę – pomnik znów stoi w Borzęcinie – ale pracuje również z fragmentami zniszczonego oryginału. Odlane w wosku, materiale delikatnym niczym ciało, te fragmenty przypominają puzzle układanki, na którą składają się zbrodnia, nienawiść i pamięć tę nienawiść przezwyciężająca.