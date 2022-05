Bogaty dół, jasna góra

Czyta się 9 minut

Jan Błaszczak: Jako młody trębacz o imieniu Tomek musiałeś słyszeć to bez przerwy: „młody Stańko”, „nowy Stańko”, „drugi Stańko”…

Tomasz Dąbrowski: Tych porównań zawsze było pełno i do dziś je słyszę. Tym bardziej że oprócz imienia i instrumentu od młodości dzieliłem z Tomaszem Stańką również zamiłowanie do skórzanych butów i dobrych nakryć głowy. Reakcje, o jakich mówisz, nasiliły się jeszcze bardziej, kiedy zacząłem grać rzeczy bardziej otwarte stylistycznie.

Poza butami i kapeluszami połączył Was jeszcze kiedyś ten sam występ. Jakie były okoliczności Waszego spotkania?

Byłem członkiem nonetu, który pracował z nim w ramach warsztatów dla profesjonalnych muzyków. Wszystkim się wydaje, że warsztaty są dla uczniów i studentów, tymczasem w Danii od kilkudziesięciu lat organizuje się takie zajęcia dla zawodowców. W takich właśnie okolicznościach przyjechał tu Tomasz Stańko. A przecież lekcje, których udzielał, można pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Owszem, uczył w Chodzieży, ale to było pod koniec lat 70.! A potem długo, długo nic. Ewentualnie coś drobnego. Sytuacja, by spotkać się z nim jako nauczycielem, była więc wyjątkowa. Przy czym, oczywiście, okazało się, że on wcale nie jest pedagogiem. W ogóle go to nie interesowało. Przyjechał do nas, żeby zobaczyć, co się dzieje – czym się zajmują i jak piszą młodzi. Bardzo chcieliśmy grać jego utwory, które są przepiękne, ale on w ogóle nie był tym zainteresowany. Chciał grać tylko nasze rzeczy. W ciągu tygodnia zagraliśmy dobrych 40 kompozycji autorstwa każdego z członków naszego nonetu.

Jakie zrobił na Tobie wrażenie?

Nie ukrywajmy, że miał on już wtedy status celebryty. Obawiałem się więc, że na tym spotkaniu może być trochę dziwnie. Okazało się natomiast, że to był naprawdę fajny gość. Rozmawiając z nim, nie dało się zupełnie odczuć jego wieku czy statusu. Miał za to ogromną ciekawość tego, co się dzieje, co kto robi.

Na tegorocznej płycie Individual Beings nie odżegnujesz się od porównań, przeciwnie – mocno je akcentujesz. Utwory wykonujesz na jego trąbce, nawet sam tytuł to cytat z jego wypowiedzi. Czy to jest taka ucieczka do przodu?

Co do cytatu to rzeczywiście jest to określenie wypowiedziane przez Stańkę, ale zostało ono oryginalnie zaczerpnięte od Witkacego. Nie oszukujmy się, od porównań nie ucieknę, zresztą są przecież często formą komplementu. Wielu artystów nawiązuje do swoich poprzedników, ale zawsze problem tkwi w realizacji takich pomysłów. Albumy hołdy to zazwyczaj granie czyjejś muzyki bez własnej inwencji. Dla mnie tworzenie tego, szczególnie w kontekście takiego artysty jak Tomasz Stańko, to byłby postrzelony pomysł. Moim zdaniem jego muzyka nie może istnieć bez jego udziału, a próby jej powielania kończą się po prostu fiaskiem. Na Individual Beings wziąłem od niego elementy instrumentacji i wykorzystanie dużego zespołu. Jeśli więc ktoś szukałby porównań pomiędzy tym albumem a twórczością Stańki, to sugeruję porównać go z płytą From The Green Hill. Została nagrana przez niego z większym składem, pojawia się na niej zabawa zarówno na polu instrumentacji i barw, jak i wykorzystania współbrzmień oraz dobierania tekstur.

Wracając jeszcze na chwilę do tytułu Twojej płyty – nawiązuje on do wypowiedzi Stańki z rozmowy, którą przeprowadził z nim z Rafał Księżyk. Jazzman mówi w niej o potrzebie indywidualizmu, rozwijania osobowości i odrębności. Mam wrażenie, że Stańko robił to za sprawą swoich licznych pozamuzycznych fascynacji. Uwielbiał malarstwo, interesował się poezją, śledził modę. Czy Twoim zdaniem artysta, by się rozwijać, powinien być nie tylko coraz lepszym instrumentalistą i sprawniejszym kompozytorem, ale także człowiekiem o coraz szerszych horyzontach?

Krótka odpowiedź brzmi: tak, na pewno. Uważam, że dla ludzi parających się sztuką bardzo ważne powinno być poczucie estetyki. Istotne jest rozwijanie tego. A także świadomość kontekstów i tego, jak one mogą się zmieniać. Zajmowanie się tylko jedną rzeczą, jedną dziedziną, zubaża. Ale mam świadomość, że Stańko było pod tym względem absolutnie wyjątkowy. On nie dość, że miał wiele zainteresowań, to jeszcze potrafił o nich mówić w bardzo barwny sposób. Widzę też na własnym przykładzie, że niemuzyczna pasja daje mi nowe perspektywy patrzenia na muzykę.

Co jest tą pasją?

Robienie w skórze. Ręcznie projektuję i wytwarzam torby, akcesoria do ustników, odnawiam stare wyroby skórzane. Wchodzimy na niebezpieczny grunt, bo mogę o tym gadać naprawdę długo. Ta fascynacja nasiliła się u mnie na początku pandemii. Traktowałem ją trochę jako terapię, bo to jest całkowite oderwanie się od rzeczywistości muzyka. Daje mi bardzo dużo satysfakcji i spokoju. Pozwala wyważyć tę codzienną niestabilność czymś namacalnym. To jest problem, z którym wielu z nas, muzyków, się boryka: tego, co robimy, nie można zobaczyć, dotknąć. To nie jest budowa domu. To, co robimy, jest niedookreślone, nienamacalne. I takie ma być. Kiedy próbuje się nadać muzyce jakiś konkretny kształt czy jakoś ją dokładnie określić, nie tylko zubaża się ten proces, ale także rodzi frustracje.