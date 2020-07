Zamknij oczy

Popularne Czytaj Remedia społecznościowe Opinie Czytaj Już nas tam nie ma Opinie Czytaj Kraj spenalizowany Opinie Czytaj Po prostu ideologia Opinie Czytaj Co będzie za sto lat? Opinie Reklama

reż. Laurent Micheli

„Lola”

2019

Czyta się 4 minuty

Lola to drugi po Kochankowie czują bluesa film belgijskiego reżysera Laurenta Micheliego. Kameralna opowieść dotyczy jednego wątku, który sam w siebie obarczony jest ogromnym bagażem emocji, ale prosty sposób opowiadania skupia się nie na emocjonalnych wybuchach, a na tym, co najistotniejsze.

Ojciec z 18-letnim dzieckiem ruszają w drogę nad morze, by rozrzucić prochy matki przy jej rodzinnym domu. Dziecko to Lola, dawniej Lionel, bo Lionel od zawsze czuł, że chce być kobietą. Ubiera się jak dziewczyna: krótkie spodenki, kolorowa kurtka, długie włosy z fioletowymi końcówkami, biustonosz, makijaż, plecak z deskorolką i zgrabny, pewny siebie sposób poruszania. Bierze hormony i planuje operację zmiany płci. To pierwsza rola młodej belgijskiej aktorki Myi Bollaers i już kilkakrotnie nagrodzona. Ojciec – Philippe – facet dobrze zbudowany, zarost i krzywa mina, koszulka, kurtka, BMW i skórzany portfel w kieszeni, klasyka męskiej codzienności. W tej roli również bardzo dobry, znany z Pianistki Benoît Magimel. Spotkali się po latach – Lola kiedyś uciekła z domu czy też została z niego wyrzucona, ponieważ ojciec jej nie toleruje i uporczywie nazywa ją „nim”.

Lola, jak to film drogi, z biegiem kolejnych kilometrów pogłębia relację między bohaterami. Coś tam zaczyna się dziać, wśród słów narzuconych przez rytuał rozmowy pojawiają się takie bardziej prawdziwe, jakieś próby porozumienia, jakieś refleksje, a w tle amerykańskie piosenki idealne do takiego filmu w samochodzie. Ta prawdziwość to sprawy proste, ale przecież ważne, to pasje i marzenia. Gdy robi się bardziej intymnie, pojawiają się – tak się na to mówi – zwierzenia, takie trochę niepewne, bo Lola i Philippe to dwa skrajne światy. Ona jest wyzwolona, brnie do rewolucji, wie, czego chce, a w tym wszystkim jest wrażliwa. On jest zniewolony, nie zrobił tego, o czym marzył, wszystko bez sensu i już nic nie wie, a w tym wszystkim jest twardy. Takie dwie skrajności nie tylko w nich jako parze bohaterów, ale też w samym Philippie, który tą swoją twardością od wrażliwości się odgradza.

Jak łatwo zbyć jest czyjeś pragnienie, a przecież pragnienia, czy są na skalę światową, czy bardziej przyziemne, czy dziwaczne, wydumane, śmieszne, dumne, nie są głupie, nie są czymś, czego należałoby się wstydzić, a czymś, co należy chwalić, bo nie każdy ma odwagę marzyć. A jednak jedne z pierwszych słów, jakie padają w Loli z ust ojca do dziecka, to: „Nie wstyd ci?”. I nie wiem, czy chodzi tylko o ten kobiecy styl, plan zmiany płci, czy po prostu o samą chęć zmiany tego, co zostało narzucone. Narzucona została rola, więc pokornie ją przyjmij i w jej ramach żyj, i tyle. Takie proste. Jeszcze ambitną chęć zmiany społecznego statusu można zaakceptować, a nawet pochwalić, choć też wiemy, że nie zawsze, ale zmiana płci? Ucieczka od roli do płci przypisanej i od tej całej tradycji? Świat zamknięty w szablonach.

W dzisiejszym kinie często poruszany jest temat gejów, rzadziej lesbijek, transseksualizmu bardzo rzadko. I dlatego ważne, że film Lola powstał. Myślę, że warto byłoby wrzucić go za darmo do tych wszystkich kin studyjnych i domów kultury na polskiej i nie tylko prowincji. Szczerze polecam prawym wyborcom, a także politykom od prawa do lewa. Zdaję sobie sprawę, że problemy następują już przy literach L i G, a do T to nawet wyobraźnia nie dociera, więc warto! Bo tak, proszę Państwa, są tacy LUDZIE, którzy gdzieś tam sobie w świecie żyją, robią swoje, a ich marzeniem jest akurat zmiana płci: kim chcesz zostać, jak dorośniesz? – dziewczyną/chłopakiem. Tak bywa w naszym wielkim, pięknym świecie.

Lola to film przede wszystkim o wzroku. Wzrok nami kieruje i steruje naszymi myślami, bo gdy następuje sprzężenie pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co widzieć „powinniśmy”, myśli nie nadążają i się gubimy, a to często powoduje agresję, no bo: nie znasz? – atakuj! Gdy dziewczyna pokazuje dowód osobisty na męskie imię, to coś nie gra, prawda? Ach ta inność, nic tylko popchnąć i dokopać. Wygląd przecież powinien mówić wszystko, przypisany jest do roli, a rola do niego. Gdy Philippe opowiada o swoich marzeniach z młodości, a Lola coś tam się podśmiechuje, on pyta, czy to przez jego wygląd. Oczy robią nam psikusy i na dobrą sprawę, im wyraźniej widzimy, tym gorzej, bo tym bardziej wzrok zabiera nam widzenie prawdy. Proponuję zatem, by zamknąć oczy i spróbować spojrzeć (!) na świat, nie patrząc, bo jeśli z otwartymi oczami tyle nam umyka i nie potrafimy zobaczyć nic więcej niż to, co widzimy, może lepiej po prostu patrzeć z zamkniętymi i wtedy dostrzec to, co naprawdę istotne.

