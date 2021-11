Słowo, czyli początek

Czyta się 3 minuty

Kapitalna książka Pierwsze słowo Martina Kuckenburga dzieli się na dwie części: pierwsza omawia problem narodzin mowy, druga – języka. Każde z tych zagadnień jest centralne dla ludzkiej historii. Bez języka nasza kultura byłaby niewyobrażalna. Bez pisma bylibyśmy ograniczeni do pamięci i ulotnego komunikatu słownego: nie mielibyśmy możliwości kumulowania informacji i doświadczeń, które są warunkiem złożonej organizacji, zaawansowanej technologii czy ekonomii. Pierwsze słowo to zarówno znakomite wprowadzenie w te zagadnienia, jak i niezwykle sprawne streszczenie poświęconych im badań.

Czytelnicy i czytelniczki tej książki otrzymają streszczenie dziejów fascynujących debat nad powstaniem mowy – narracja prowadzona jest w taki sposób, że możemy zdumiewać się pomysłowością danej teorii, a następnie cieszyć jej błyskotliwą krytyką. Zilustrujmy to dwoma przykładami. Istnieją dane ośrodki w mózgu skorelowane z umiejętnością mowy – jeśli zostaną uszkodzone, mowa jest zaburzona. Z oczywistych powodów żaden mózg pradawnych hominidów nie przetrwał do naszych czasów. Na co więc wpadli badacze? Stworzyli odlewy wnętrz zachowanych czaszek, aby móc zrekonstruować hipotetyczny kształt prehistorycznych mózgów. Jeśli ich kształty były charakterystyczne dla ośrodków odpowiedzialnych za mowę, to – według tej teorii – możemy przypuszczać, że dany człowiekowaty już mówił lub możemy wskazać kluczowy moment narodzin mowy.