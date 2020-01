Czyta się 4 minuty

„Nie jestem feministką, ale…” powtarza w kółko Megyn Kelly z Gorącego tematu. „Nie jestem, ale…” to zabawna retoryczna konstrukcja: najpierw się czegoś wypierasz, a potem, jak gdyby nigdy nic, przechodzisz do powiedzenia właśnie tego. Czyli czego? Zwykle chodzi o szokujący pogląd, coś idącego w poprzek status quo. Nic dziwnego, że konstrukcja przybiera najczęściej formę jakiegoś „nie jestem rasistą…” czy innego „nie jestem uprzedzona…”. Ot, listek figowy dla ludzi, którzy nienawidzą innych ludzi.

Sęk jednak w tym, że reżyser Jay Roach i scenarzysta Charles Randolph (co ciekawe, dwaj faceci) zabierają nas na prawą stronę światopoglądowego płotu. A tutaj każda kobieta musi na dzień dobry zapewnić wszystkich, że nie jest feministką, bo dopiero wówczas ktoś (może) weźmie ją na serio. Twórcy chwytają się więc owego listka figowego, by pokazać, że feminizm dotyczy kobiet i z lewa, i z prawa, że niekoniecznie musi mieć polityczny wektor. W końcu lepkie łapy go nie mają.

Na szczęście nie wszystko jest tu rutyną, nawet jeśli z góry (albo z Wikipedii) wiadomo, dokąd zmierzamy. No bo patrzcie: plakat Gorącego tematu przykuwa wzrok zwartym frontem trzech blondynek. Oto gwiazda-na-wyjściu Gretchen Carlson (Kidman), gwiazda-u-szczytu Megyn Kelly (Theron) i gwiazda-in-spe Kayla Pospisil (Robbie) stoją ramię w ramię, gotowe obalić złego telewizyjnego patriarchę! Tyle że… w filmie nie ma żadnego „zwartego frontu”. Kto widział zwiastun, ten kojarzy zapewne scenę, w której trzy panie spotykają się w windzie, pozując do kamery niczym jakaś feministyczna wersja Avengers. Śpieszę rozczarować, że to bodajże jedyny w całym filmie moment, kiedy bohaterki są razem w jednym pomieszczeniu. I to nie przypadek.