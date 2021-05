Dionizos. Geniusz (nie tylko) starożytności

Czyta się 2 minuty

Poważne traktowanie greckich bogów jako bogów właśnie – a nie „pojęć ogólnych”, metafor, poetyckich fikcji, deifikowanych postaci historycznych itd. – jest także podstawowym założeniem metodologicznym pracy Otta. Dionizos rozpoczyna się od porywającego wprowadzenia, poruszającego problematykę z zakresu mitu i rytuału, będącego gwałtowną polemiką z teoriami religii z przełomu XIX i XX w. Otto celnie wydobywa ukryte przesłanki tych teorii – takie jak usilne dopatrywanie się we wszelkich przejawach kultu funkcji praktycznych czy protonaukowych. Zdaniem Otta przesłanki te są projekcjami umysłów współczesnych badaczy, czyli takich umysłów, które nigdy nie doświadczyły boskiego objawienia. Pod tym względem lektura dzieła Otta, przypomnijmy, wydanego w 1933 r. może nadal okazać się dla wielu bardzo odświeżająca, zważywszy, że współczesne coraz popularniejsze koncepcje religii, wychodzące z kręgów badaczy i badaczek kognitywistycznych, najczęściej sprowadzają się do powielania XIX-wiecznych, naiwnych, „racjonalistycznych” uproszczeń. Sposoby myślenia o starożytnej religii, które redukują ją do zjawiska naiwnego i infantylnego, spotykają się z ostrym (delikatnie mówiąc) sprzeciwem Otta. W Dionizosie stara się on oddać na tyle, na ile na to pozwala język i formuła książki, wielkość, powagę i głęboki sens objawienia tego niesamowitego boga.