Jan Błaszczak

Czyta się 3 minuty

Do czytania / kultura

Do czytania / Recenzja

Zmarłego w wieku 91 lat Ennia Morriconego zapamiętamy jako twórcę niezliczonych pięknych tematów filmowych. Warto przypomnieć, że inspiracje do swoich kinowych przebojów Włoch czerpał m.in. z doświadczeń na polu awangardowym. Bez utworów, które szeroka publiczność uznałaby za złe i brzydkie, nie ma kompozytora, którego wielbił cały świat.

Do czytania / Felieton

W ostatnich dniach lipca Michał Szpak opublikował enigmatyczne nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych. W krótkim czarno-białym wideo popularny wokalista wrzuca do ogniska maskę, na której wypisano tytuły jego piosenek. W następnym ujęciu płonący stos płynie jeziorem niczym wiking zmierzający do Walhalli. Ten dramatyczny rytuał był zapewne reakcją na czarne chmury, które zgromadziły się nad głową wokalisty, gdy jego była agencja na dobrą sprawę zablokowała mu możliwość wykonywania repertuaru, z którym był kojarzony. „Na dobrą sprawę”, bo – jak tłumaczył obecny menedżer śpiewaka – prezentowanie tych piosenek musiałoby być każdorazowo poprzedzone opłaceniem stosownej licencji. Słowem: kaplica i płonący drakkar.

W przypadku Szpaka napływające wyrazy współczucia fanów mieszały się z nieznośną satysfakcją „prawdziwych melomanów” dworujących z wykonawcy, który nie jest ani kompozytorem, ani autorem śpiewanych przez siebie tekstów. To wszystko prawda, ale mam podejrzenie, że podobnych złośliwości nie usłyszeliby interpretatorzy tekstów Osieckiej, Młynarskiego czy Łukasiewicza do kompozycji Dębskiego, Matuszkiewicza czy Dziedzica. Bo przecież Szpak nie jest tu przypadkiem wyjątkowym. Tak jak wyjątkowa nie jest też wśród artystów nieznajomość zapisów zawartych w umowach, które podpisują. I tutaj też nie załamujmy nad nimi rąk, bo przecież teoretycznie od tego mają właśnie menedżerów. Ludzi, którym ufają i właśnie za to zaufanie im płacą.

Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, kiedy okazuje się, że – z różnych pobudek – agencja menedżerska zaczyna grać w innej niż artysta drużynie. Przekonał się o tym nie tylko Michał Szpak, lecz także chociażby Taylor Swift, która jesienią ubiegłego roku musiała stoczyć walkę o wykonywanie „swojego” repertuaru. Wygląda na to, że w obu tych przypadkach ostatecznie zwyciężył zdrowy rozsądek i ekonomia. Po kilku tygodniach nerwów Swift znów wyprzedawała trasy, śpiewając swoje największe przeboje, a utwory wypromowane przez polskiego wokalistę ostatecznie wróciły do serwisów streamingowych. W przypadku tak popularnych wykonawców podobne embarga nikomu się po prostu nie opłacają.