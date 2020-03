Julia Fiedorczuk

Czyta się 3 minuty

Koronawirus i wywołana pandemią konieczność szybkiej mobilizacji to lekcja, którą warto solidnie, przytomnie odrobić – i wyciągnąć wnioski. Bo okazuje się, że jesteśmy zdolni do wprowadzenia radykalnych zmian w stylu życia – w krótkim czasie. Rządy nie są niezdolne do działania, a w ludziach uruchamiają się pokłady dobrej woli. To daje nadzieję, że także w obliczu innych, nie mniej poważnych zagrożeń, obudzimy się i zaczniemy działać adekwatnie i skutecznie. Działacze organizacji 350.org, walczącej o ratowanie klimatu, apelują do naszej wyobraźni: co by się stało, gdybyśmy równie energicznie zmobilizowali się do walki z katastrofą klimatyczną? Gdyby rządy zaczęły działać? Gdyby obywatele, na masową skalę, zgodzili się z koniecznością zmiany – rozumiejąc, że podobnie jak w przypadku koronawirusa, działamy w pierwszym rzędzie dla dobra innych – innych ludzi, innych istot – ale także po to, aby zabezpieczając ich los, zabezpieczyć własny?